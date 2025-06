Red Bull Rookies Cup: Bewerbungsfrist gestartet

Ab sofort können sich Nachwuchstalente für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 bewerben. Bei einer Auswahlveranstaltung im Oktober in Spanien werden 8 bis 10 Fahrer eingeladen, an der Cup-Saison 2026 teilzunehmen.

2026 geht der Red Bull MotoGP Rookies Cup in seine 20. Saison. Die beliebte Nachwuchsrennserie war schon für viele Rennfahrer das Sprungbrett für eine Karriere in der Motorrad-Weltmeisterschaft. MotoGP-Pilot Johann Zarco gewann 2007 den allerersten Rookies Cup, 2015 und 2016 wurde er Moto2-Weltmeister. In der Saison 2025 konnte der Franzose in der Königsklasse seinen Heim-Grand-Prix in Le Mans gewinnen.

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin konnte 2014 den Red Bull Rookies Cup gewinnen, 2020 hieß der Gesamtsieger Pedro Acosta.

Ab sofort können sich Talente auf der ganzen Welt für die nächstjährige Ausgabe bewerben. In der offiziellen Ausschreibung heißt es, dass neben Straßenrennfahrern auch Motocross-, Speedway-, Enduro-, Supermotard- und sogar Trial-Fahrer eingeladen sind, ihre Bewerbung abzugeben. Vorherige Rennerfahrung ist kein Muss, wenngleich Vorerfahrung von Vorteil ist, um zur Auswahlveranstaltung eingeladen zu werden. Jedoch müssen Bewerber zwischen 14 und 18 Jahre alt sein.

Die Auswahlveranstaltung findet vom 7. bis 9. Oktober im Süden Spaniens statt. Drei Tage lang können über 100 Fahrer aus aller Welt auf bereitgestellten Bikes – der KTM RC 250 R – ihr Können unter Beweis stellen. Aus diesem Event werden 8 bis 10 Fahrer eingeladen, an der Cup-Saison 2026 teilzunehmen.

In diesem Jahr nehmen 26 junge Talente am Red Bull Rookies Cup teil. An sieben Rennwochenenden und in 14 Rennen wird der Meister 2025 ermittelt. Am kommenden MotoGP-Wochenende in Aragon sind die Rookies ebenfalls am Start.

Seit der ersten Saison im Jahr 2007 sind 124 ehemalige Rookies in die GP-Klassen aufgestiegen und haben 15 Weltmeisterschaften und 235 Grands Prix gewonnen.

More information gibt es auf der Rookies-Cup-Webseite