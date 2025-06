Aragon Rennen 1: Uriarte siegt, Danish wieder Zweiter

Ein zunächst wenig spannendes Red-Bull-Rookies-Cup-Rennen in Aragon mündete in einem knappen Fotofinish. Nach einer wilden Schlussphase sah Hakim Danish wie der Sieger aus, bevor Brian Uriarte ihm die Show stahl.

Nach Sturzdrama beim zweiten Rennen in Le Mans stand heute das erste Rennen des Red Bull Rookies Cups auf katalanischem Boden an. Die Pole Position sicherte sich Veda Pratama, die erste Startreihe wurde von den Lokalmatadoren Brian Uriarte und David Gonzalez komplettiert. Der Gesamtwertungszweite Benat Fernandez fand sich nach einer Startplatzstrafe auf dem letzten Startplatz wieder.

Der Start brachte keine überraschenden Manöver. Die erste Startreihe kam in unveränderter Reihenfolge aus der ersten Runde. Bereits in der zweiten Runde kam der Oberösterreicher Leo Rammerstorfer zu Sturz und musste aufgeben. Er war direkt hinter dem Gesamtführenden Danish vom aussichtsreichen siebten Platz ins Rennen gegangen.

Ein heftiger Crash ereignete sich 9 Runden vor Schluss: Bei diesem kam Kristian Daniel mit einem üblen Highsider zu Sturz und räumte im Zuge dessen Konkurrent Joel Pons gleich mit ab. Glücklicherweise konnten beide die Unfallstelle nahezu unversehrt verlassen.

Danish hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf den dritten Platz vorgearbeitet und fand sich in einer Fünfergruppe wieder, die den Rennsieg unter sich ausmachen sollte. Sechs Runden vor dem Ende rutschte er ohne eigenes Zutun auf den zweiten Rang vor. Der zu diesem Zeitpunkt noch immer führende Veda Pratama musste nach einem Fahrfehler vier Verfolger ziehen vorbeiziehen lassen.

Uriarte übernahm damit die Führung und der Malaysier Danish fand sich einmal mehr auf Rang zwei wieder. Das war der Auftakt zu mehreren Positionstauschen, bei denen jeder der fünf Fahrer unter den ersten fünf (Danish, Pugliese, Gonzalez, Uriarte und Pratama) mindestens einmal die Führung übernehmen konnte und größtenteils innerhalb einer Sekunde lagen.

Der Malaysier übernahm die Führung zu Beginn der letzten Runde, doch den Sieg sicherte sich Brian Uriarte in einem Foto-Finish. Der Lokalheld hatte sich in der letzten Runde vom fünften Rang vorgearbeitet und sicherte sich auf den letzten Metern das oberste Treppchen mit nur sieben Tausendstelsekunden Vorsprung! Danish blieb damit zum fünften Mal in Folge der zweite Rang, der ihm jedoch ausreichte, um seine Gesamtführung zu festigen. David Gonzalez komplettierte das Podium. Polesetter Veda Pratama kam auf dem vierten Rang ins Ziel.

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup Aragon, Rennen 1 (7. Juni):

1. B. Uriarte (E), KTM, 13 Runden in 26:38,204 min

2. H. Danish (Mal), KTM +0,007 sec

3. D. Gonzalez (E), KTM, +0,068

4. V. Pratama (IND), KTM, +0,137

5. G. Pugliese (I), KTM, +0,169

6. Z. Mitani (JP), KTM, +1,090

7. Y. Karpushin (KGZ), KTM, +1,093

8. L. Agostinello (I), KTM, +1,261

9. C. Thompson, (AUS), KTM, 1,314

10. K. Ramadhipa (IND), KTM, +1,456

11. S. Mounsey (GB), KTM, +2,798

12. G. Tesini (RSM), KTM, +16,945

13. G. Planques (F), KTM, +17,022

14. L. Brown (GB), KTM, +43,457

15. J. Van Grugten (NL), KTM, 55,203