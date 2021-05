NTC Oschersleben 1: Gurecky holt sich Regen-Sieg

Wie schon beim Auftakt vor einer Woche im Rahmen des Le Mans-GP mussten die KTM-Piloten des Northern Talent Cup in Oschersleben erneut die Regenräder auspacken. Gurecky holte sich den Sieg, Willemsen bester Deutscher.

«Im Regen kann es viele Überraschungen geben», sagte der Nachwuchs-Coach Dario Giuseppetti beim Gang durch die Startaufstellung des Northern Talent Cup, der bei der IDM das Rahmen-Programm bestreitet. Die Pole-Position hatte sich wie schon beim Auftakt in Le Mans der Ungar Rossi Moor geschnappt und stand gemeinsam mit den KTM-Kollegen Jacopo Hosciuc aus Rumänien und Jakub Gurecky aus Tschechien in der ersten Startreihe. Schnellster Deutscher war der Prüstel-Pilot Noel Willemsen auf Platz 10, auf Rang 13 ging es weiter mit Julius Caesar Rörig.

In den ersten Runden tasteten sich die Piloten an die tropfnassen Streckenbedingungen heran und die ersten großen Lücken taten sich bei den Nachwuchsfahrern auf. Alle kamen sauber durch die erste Runde, in der Gurecky die Spitzenposition übernommen und drei Sekunden Vorsprung herausgefahren hatte. Dahinter reihten sich Kocourek, Hosciuc, Tibor Varga und Moor ein. Willemsen behauptete seinen zehnten Platz.

«Bei den Konditionen heißt es, Ruhe bewahren», kommentierte Giuseppetti, «da werden wir hoffentlich keine allzu aggressiven Aktionen sehen.» Gurecky, der bereits das zweite Jahr im Cup bestreitet und schon in Le Mans erfolgreich war, gab das Tempo an der Spitze vor und hatte nach fünf Runden bereits knapp 14 Sekunden Vorsprung.

Dahinter tat sich allerdings was. Lorenzo Luciano hatte sich auf den dritten Platz hinter Kocourek nach vorne gearbeitet und fuhr teilweise zwei Sekunden schneller als der Führende. Der Regen hatte nachgelassen und der Belgier knöpfte sich den Tschechen auf dem zweiten Platz vor. Anschließend nahm er die Verfolgung des Führenden auf. Auf Platz 4 war mit Lennoxx Phommara der schnellste Schweizer unterwegs. Gurecky verwaltete an der Spitze seinen Vorsprung, während die Strecke weiter auftrocknete.

Luciano hatte Pech und landete drei Runden vor Schluss in der Wiese und wurde auf den sechsten Platz zurückgereicht. Den Sieg ließ sich Gurecky nicht mehr nehmen, den zweiten Platz sicherte sich Kocourek. Hektisch wurde es im Kampf um Rang 3 zwischen Phommara und Hosciuc, mit dem besseren Ende für den Schweizer. Hosciuc hatte sich in der letzten Runde noch eingegraben.

Ergebnis Rennen 1

1. Jakub Gurecky (CZE)

2. Jonas Kocourek (CZE)

3. Lennoxx Phommara (CH)

4. Jordan Bartucca (CH)

5. Rossi Moor (HU)

6. Tibor Varga (HU)

7. Martin Vincze (HU)

8. Kas Beekmans (NL)

9. Stepan Zuda (CZE)

10. Lorenz Luciano (B)

11. Noel Willemsen (D)