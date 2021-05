Valencia: Aldegur holt Hattrick, Tulovic auf P4

Beim Moto2-EM-Lauf in Valencia schrammte Lukas Tulovic vom Liqui Moly Intact SIC Racing Team am Podest vorbei. Fermín Aldegur feierte seinen dritten Sieg in Folge, eine Strafe trübte aber die Freude des Spaniers.

Der dritte Saisonlauf der Moto2-EM auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia entwickelte sich für Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Intact SIC Racing Team zu einem schwierigen Pflaster. Mit Startplatz 3 hatte der Eberbacher zwar eine gute Ausgangslage, doch konnte er diese nicht optimal nutzen: «Das gesamte Wochenende lief mir nicht so einfach von der Hand wie in Estoril. Platz 3 im Qualifying war in Ordnung, aber mein Abstand zur Spitze war einfach zu groß. Besonders bei wärmeren Temperaturen am Nachmittag hatte ich meine Probleme», resümierte der Polizeischüler sein Wochenende.

Im Rennen kam Tulovic gut vom Start weg, aber schon in den ersten Kurven verlor er einige Positionen. Unterdessen gab der Meisterschaftszweite, Alonso López, an der Spitze das Tempo vor. Der 19-Jährige hatte sich bereits nach ersten beiden Runden einen komfortablen Vorsprung vor Boscoscuro-Teamkollege Fermín Aldegur verschafft. Aufgrund eines Sturzes von Leon Orgis wurde das Rennen kurz darauf abgebrochen und als neun Runden Sprintrennen neu gestartet.

Diesmal erwischte Tulovic einen besseren Start, jedoch musste er das Duo aus dem Boscoscuro Talent Team Ciatti wieder ziehen lassen. Auch die Pace seines Intact SIC-Teamkollegen Adam Norrodin konnte der 20-jährige Kalex-Pilot nicht halten und rutschte auf Position 4 ab, welche er bis ins Ziel verteidigte. «Der erste Start war in Ordnung, leider habe ich dann einige Plätze verloren. Als ich mich nach vorne kämpfen wollte, wurde das Rennen unterbrochen, wodurch ich noch einmal eine zweite Chance erhielt. Die habe ich dann gut genutzt, der vierte Platz war das Maximum, was ich hier in Valencia rausholen konnte.»

Aldegur fabrizierte im zweiten Anlauf einen besseren Start und übernahm die Spitze. Der Moto2-Rookie feierte seinen dritten Sieg in Folge, während sich Ex-Moto3-WM-Pilot López erneut mit Position 2 zufriedengeben musste. Aldegur behielt bisher zwar auf der Strecke eine weiße Weste, doch im Fahrerlager wurde der junge Spanier bereits auffällig. Denn am Samstag wurde dem 16-Jährigen eine Strafe von 100€ für das zu schnelle Fahren im Paddock auferlegt.

Die beiden Rennen der Moto3-Junioren-WM dominierte Pole-Setter Daniel Holgado. Der Auftaktsieger von Estoril und blieb auch in Valencia ungeschlagen, mit dem Doppelsieg baute der 16-jährige Spanier seine Tabellenführung auf 38 Punkte aus. Als einziger deutschsprachiger Fahrer im Feld sammelte Noah Dettwiler mit Platz 15 im zweiten Rennen einen Punkt.

Im European Talent Cup zeigte Phillip Tonn erneut zwei starke Rennen, in denen er sich lange Zeit in der Führungsgruppe behaupten konnte. Zwischenzeitlich auf Position 8 liegend beendete der Honda-Pilot das erste Rennen auf Rang 13, im zweiten verbesserte sich der 15-jährige Thüringer noch einmal und überquerte den Zielstrich als Siebter.

Moto2-EM, Valencia, Rennen:

1. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, 14:38,816 min

2. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 3,752 sec

3. Adam Norrodin, Kalex, +5,074

4. Lukas Tulovic, Kalex, + 10,537

5. Dimas Ekky, Kalex, + 12,026

6. Alex Toledo, Kalex, + 14,956

7. Xavier Cardelus, Kalex, + 15,008

8. Andy Verdoia, Kalex, 15,041

9. Mattia Rato, Kalex, + 17,929

10. Sam Wilford, Kalex, + 18,008

Ferner:

22. Kevin Orgis, Yamaha, + 1:13,569 (STK)

Moto3-Junioren-WM, Valencia, Rennen 1:

1. Daniel Holgado, GASGAS, 30:10,885 min

2. Takuma Matsuyama, Honda, + 0,076 sec

3. Diogo Moreira, Honda, + 0,080

4. Daniel Munoz, KTM, + 0,334

5. David Munoz, KTM, + 0,357

6. Ivan Ortola, KTM, + 1,329

7. Colin Veijer, KTM, + 16,735

8. Mario Aji, Honda, + 16,764

9. David Salvador, TM Racing,+ 16,767

10. José A. Rueda, Honda, + 16,912

Ferner:

17. Noah Dettwiler, KTM; + 19,404

Moto3-Junioren-WM, Valencia, Rennen 2:

1. Daniel Holgado, GASGAS, 20:13,437 min

2. José J. García, Honda, + 0,357 sec

3. Ivan Ortolá, KTM, + 0,757

4. Marcos Ruda, KTM, + 6,402

5. Mario Aji, Honda, + 6,726

6. David Salvador, TM Racing, + 6,818

7. Gerard Riu, KTM, + 9,142

8. Marco Tapia, Honda, + 9,982

9. David Real, KTM, + 10,391

10. Scott Odgen, GASGAS, + 11,398

Ferner:

15. Noah Dettwiler, KTM; + 14,650