CEV: Startplatz 3 für Lukas Tulovic in Valencia

Lukas Tulovic #3 in Valencia

Auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia findet an diesem Wochenende die zweite Runde der CEV-Repsol-Meisterschaft 2021 statt. Intact-Ass Lukas Tulovic beendete das Qualifying der Moto2-EM auf Platz 3.

Mit einer persönlichen Bestzeit von 1:36,289 min sicherte sich Lukas Tulovic am Samstag in Valencia den dritten Startplatz für das Moto2-EM-Rennen am morgigen Sonntag (Startzeit 13 Uhr). Der 20-jährige Eberbacher verwies seinen Liqui Moly Intact SIC Racing-Teamkollegen, Adam Norrodin, auf Platz 4.



Ganz vorne steht dagegen das Duo aus dem Boscoscuro Talent Team Ciatti: Alonso Lopez schnappte sich vor Estoril-Doppelsieger Fermin Aldeguer die Pole-Position.

Daniel Holgado ist seit Estoril der erste Road-Racing-Sieger für GASGAS und der 20. unterschiedliche spanische Sieger in der Moto3-Junioren-WM seit 2012. Auch in Valencia legte der 16-jährige Spanier stark los: Mit einer Zeit von 1:38,740 min ging die Pole-Position an ihn. Direkt daneben stehen im Grid mit Moreira und Garcia zwei Honda-Piloten.



Zur Erinnerung: Die Rennen sind wie gewohnt live auf dem YouTube-Kanal von FIM CEV Repsol zu sehen.

Moto2-EM, Valencia, Qualifying kombiniert:

1. Alonso Lopez, Boscoscuro, 1:35,842 min

2. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,015 sec

3. Lukas Tulovic, Kalex, + 0,447

4. Adam Norrodin, Kalex, + 0,686

5. Keminth Kubo, Kalex + 0,737

6. Taiga Hada, Kalex, + 0,904

7. Dimas Ekky, Kalex, + 1,246

8. Alex Toledo, Kalex, + 1,399

9. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 1,631

10. Xavier Cardelus, Kalex, + 1,748



Ferner:

18. Leon Orgis, Yamaha, + 2,650 (STK)

20. Kevin Orgis, Yamaha, + 3,276 (STK)

Moto3-Junioren-WM, Valencia, Qualifying kombiniert:

1. Daniel Holgado, GASGAS, 1:38,740 min

2. Diogo Moreira, Honda, + 0,170 sec

3. José Julian Garcia, Honda, + 0,259

4. Joel Kelso, KTM, + 0,412

5. Ivan Ortola, KTM, + 0,434

6. Takuma Matsuyama, + 0,477

7. David Munoz, KTM, + 0,557

8. David Alonso, GASGAS, + 0,748

9. Daniel Munoz, KTM, + 0,778

10. Marco Tapia, Honda, + 0,906



Ferner:

27. Noah Dettwiler, KTM; + 1,497

Startzeiten Valencia, 9. Mai (MESZ):

11:00 Uhr: Rennen 1 Moto3 (18 Runden)

12:00 Uhr: Rennen 1 ETC (17 Runden)

13:00 Uhr: Rennen Moto2 (19 Runden)

14:00 Uhr: Rennen 2 Moto3 (18 Runden)

15:00 Uhr: Rennen 2 ETC (17 Runden)