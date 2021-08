NTC Spielberg: Strafe für den Sieger Rossi Moor

Der Kampf um den zweiten Platz in der Gesamtwertung ging bis zum Ende des Rennens, wobei Rossi Moor auf der Strecke die Oberhand behielt und eine Strafe nach dem Rennen für Dramatik sorgte.

Der Northern Talent Cup 2021 endete mit einem spektakulären und sonnigen Finale in Spielberg. Rossi Moor (FAIRIUM Next Generation Riders Team) und Lorenz Luciano (Junior Black Knights Team) kämpften um den zweiten Platz in der Gesamtwertung, und ihr Duell enttäuschte nicht. In der Schlussphase setzten sich die beiden vom Feld ab und lieferten sich ein packendes Duell, das Moor nur um Tausendstel für sich entschied. Doch dann gab es ein Drama, als er eine Strafe für sein Fahrverhalten nach der Zielflagge erhielt, die ihn auf den vierten Platz zurückwarf. Das bedeutet, dass Luciano gewinnt und den zweiten Platz in der Gesamtwertung einnimmt, Kevin Farkas (Agria Racing Team) ist Zweiter im Rennen und Jacopo Hosciuc (Hos Racing Team) wird Dritter und rundet das Jahr ab.

Als die Lichter ausgingen, holte sich Moor den Holeshot von der Pole Position, aber der 2021er Cup-Sieger Jakub Gurecky (JRT Brno Circuit) setzte sich früh ab. Dann mischte Luciano wieder mit, und mit Farkas begann ein weiterer Fahrer, sich zu profilieren. Dennoch war es in der ersten Hälfte des Rennens ein riesiger Tross an der Spitze.

In der 10. Runde jedoch begann Moor, sich von der Spitze des Zuges abzusetzen. Die Nummer 92 versuchte, sich abzusetzen, aber Luciano war auf der Hut. Der Belgier heftete sich an das Heck des Ungarn und zog mit ihm mit, so dass sich die beiden einen Zweikampf lieferten, der über den zweiten Platz für 2021 entscheiden sollte.

Von da an herrschte Krieg. Sauber, aggressiv und ein echter Thriller zum Abschluss der Saison, war die vorletzte Runde bereits ein Spektakel. Luciano ging als Erster über die Linie, Moor griff in Turn 1 an, der 81er reagierte, der 92er fand eine andere Antwort. Die letzte Runde begann genauso, mit Luciano an der Spitze, aber Moor schlug in Turn 1 erneut zu. Doch dieses Mal schob sich der Belgier in Kurve 3 nach innen, und danach schien Moor sich zurückzuhalten.

Der Ungar blieb am Heck der Maschine des Junior Black Knights Team kleben, wartete aber auf seinen Moment: Kurve 9. Er schaffte es und konnte den Vorsprung in der letzten Kurve halten. Als es auf die Zielgerade zuging, zog Luciano raus, um zu versuchen, im Windschatten zu fahren, aber die Zeit reichte nicht mehr. Moor blieb nur Millimeter vor ihm und holte sich den letzten Sieg des Jahres, zumindest dachte er das. Doch dann wurde ihm ein Penalty zugesprochen, und der Belgier holte sich die 25 Punkte.

Die Strafe mit der Rückversetzung auf Platz 4 erhielt Moor übrigens für die Art und Weise seines Sieger-Jubels. Er hatte nach der Zieldurchfahrt beide Hände vom Lenker genommen. Und diese Art der Freude ist beim Northern Talent im Reglement nicht vorgesehen.

Ergebnis NTC Rennen 2

1. Lorenz Luciano

2. Kevin Farkas

3. Jacopo Hosciuc

4. Rossi Moor

5. Jonas Kourcerek

6. Loris Veneman

7. Jakub Gurecky

8. Noel Willemsen

9. Jordan Batucca

10. Ferre Fleerackers

11. Martin Vincze

12. Kas Beekmans

13. Mateusz Molik

14. Maxime Schmid

15. Niklas Kitzbichler

16. Dustin Schneider

17. Damian Boessenkool

18. Kimi Nikita Gundermann

19. Julius Caesar Rörig

20. Loris Dekkers

21. Phill Urlass

22. Julius Coenen

23. Tibor Varga