NTC 2021: Entscheidung fällt am Red Bull Ring

Am kommenden Wochenende wird der Champion in der von Dorna, KTM und ADAC initiierten Nachwuchsschule gekürt. Der Tscheche Jakub Gurecky hat die besten Karten. Zwei Rennen im Rahmen der IDM.

Nach sechs flotten Renn-Wochenenden steht das Saisonfinale des Northern Talent Cup 2021 an. Jakub Gurecky (JRT Brno Circuit) kommt mit einem fast uneinholbaren Vorsprung in der Gesamtwertung an. Doch es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Mit einem so großen Vorsprung in der Tasche hat der tschechische Fahrer alle Trümpfe in der Hand. Rossi Moor (FAIRIUM Next Generation Riders Team) hat 49 Punkte Rückstand, müsste also beide Rennen gewinnen und Gurecky dürfte in beiden nicht punkten. Lorenz Luciano (Junior Black Knights Team), der einen Punkt weiter hinten liegt, bräuchte das Gleiche - er wäre dann punktgleich mit dem Tschechen, hätte aber einen Sieg mehr, wenn er das Double schafft.

Für die Motorrad-Nachwuchstalente markiert das Finale bereits den zweiten Ausflug nach Österreich im August. Nach einem Gastspiel im Rahmen der MotoGP zu Monatsbeginn werden die abschließenden beiden Rennen nun im Rahmen der IDM ausgetragen.

Noel Willemsen reist als bester Deutscher zum Finale. Der MC Racing Team-Fahrer liegt mit 53 Punkten auf dem 13. Rang der Gesamtwertung. Obwohl der 15-Jährige das erste Event des NTC 2021 auf dem Red Bull Ring krankheitsbedingt verpasste, zeigte er am vergangenen Wochenende im niederländischen Assen seine bisher stärkste Leistung. Er belegte erst Platz 5 und fuhr im zweiten Rennen als Dritter sogar aufs Podium. Willemsen erklärt voller Motivation: «Mein Ziel an diesem Wochenende ist es, wieder in die Top-Drei zu fahren. Ich freue mich bereits auf diese Herausforderung, besonders weil ich noch nie auf dem Red Bull Ring gefahren bin.»

Dustin Schneider (PrüstelGP Juniorteam) konnte in Assen zwar nicht punkten, zeigte aber einen deutlichen Aufwärtstrend. «Mein Ziel an diesem Wochenende ist es, im Qualifying in den Top-Ten zu liegen. In den beiden Rennen will ich angreifen und hoffe, dass ich die Saison mit besten Platzierungen beenden kann», sagt der Deutsche, der aktuell mit 22 Punkten auf Rang 17 der Gesamtwertung liegt.

Direkt hinter Schneider belegt Julius Coenen Platz 18 mit 20 Punkten. Der Helena und Julius Racing Team-Fahrer fuhr im Rahmen der MotoGP den NTC-Rundenrekord auf dem österreichischen Kurs und plant diesen zu verteidigen. «Nachdem wir in Assen von Rennen eins zu Rennen zwei eine deutliche Steigerung hatten, gehen wir mit den Erfahrungen vom letzten Event auf dem Red Bull Ring sehr positiv gestimmt in diese finale Runde. Wir sind guter Dinge, dass wir eine starke Rolle spielen können. Es wird wichtig sein, einen guten Startplatz zu erwischen, um direkt an der Spitze dranbleiben zu können», so Coenen.

Korbinian Brandl (RBR – Racing), der auf Position 19 mit 15 Punkten in Österreich anreist, Julius Caesar Rörig (MCA Racing) auf Rang 23 und Phil Urlaß (PrüstelGP Juniorteam) auf Position 27 hoffen, dass sie in den beiden letzten Rennen noch einmal punkten können.