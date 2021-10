Mini-Biker proben für den NTC-Aufstieg

Nächster Schritt für Mini-Bike-Talente. Test für Nachwuchstalente auf dem Slovakiaring Vorbereitung auf mögliche Teilnahme am Northern Talent Cup. Die ADAC Road Racing Academy arbeitet an Aufstiegschancen.

Einfach und unverbindlich beim Start der Motorrad-Karriere in die nächsthöhere Klasse schnuppern: Diese Gelegenheit hatten sechs Nachwuchstalente aus dem ADAC Mini Bike Cup Anfang Oktober auf dem Slovakiaring in der Slowakei. Im Rahmen der ADAC Road Racing Academy konnten fünf Jungen und ein Mädchen erste Erfahrungen mit der KTM RC4R machen, die im Northern Talent Cup eingesetzt wird.

Der ADAC Mini Bike Cup ist seit vielen Jahren das Sprungbrett für eine professionelle Karriere im Motorradsport. Alle deutschen Fahrer, die in den vergangenen Jahren in der Motorad-Weltmeisterschaft unterwegs waren, starteten ihre Karriere in der Nachwuchsserie des ADAC. Um Fahrer aus dem ADAC Mini Bike Cup fit für den nächsten Schritt zu machen, nahmen im Rahmen der ADAC Road Racing Academy sechs Talente an einem Fahrertraining von GAP auf den Slovakiaring ein.

An drei Tagen konnten die Nachuwchstalente unter fachkundiger Anleitung von Instruktor Luca Grünwald erste Erfahrungen auf der Rennstrecke und auf dem rund 47 PS starken Motorrad machen. Neben dem Testen der größeren KTM RC4R-Bikes, dem Finden der passenden Sitzposition und dem behutsamen Rantasten an das Limit, konnten die Teilnehmer auch erste Kontakte zu verschiedenen Teams aus dem Northern Talent Cup knüpfen.

Nachwuchstalente aus dem ADAC Mini Bike Cup, die für einen Start im Northern Talente Cup 2022 interessieren, haben noch bis zum 31. Dezember die Chance sich unter www.northerntalentcup.comdafür einen Startplatz zu bewerben.

Die im vergangenen Jahr erfolgreich eingeführte ADAC Road Racing Academy bietet jungen Motorrad begeisterten im Alter von 6 bis 13 Jahre die Möglichkeit, in Schnupperkursen erste Motorradsport Erfahrungen auf Übungsplätzen und Kartbahnen zu sammeln. 13- bis 18-Jährige haben auch die Möglichkeit, an Testtagen auf Rennstrecke in und rund um Deutschland, sowie unter der Leitung eines erfahrenen Instruktors, an ihrem Talent zu feilen. Weitere Informationen zur ADAC Road Racing Academy finden Interessenten unter www.adac-motorsport.de/adac-road-racing-academy.