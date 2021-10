WM Race 1: Grandiose Vorstellung von Schlosser/Fries

Markus Schlosser und Beifahrer Marcel Fries (LCR Yamaha 600) bauten ihre Führung in der Seitenwagen-WM mit einem Sieg im ersten Rennen in Oschersleben weiter aus. Zweite wurden Ellis/Clement (GB/NL) vor Reeves/Rousseau.

Nur zu Beginn von Rennen 1 der Sidecar-WM in der Motorsport Arena Oschersleben führten Todd Ellis und Beifahrerin Emmanuelle Clement (GB/F) das Feld der 16 Teams an. Dann übernahmen Markus Schlosser und Beifahrer Marcel Fries in Runde 4 mit einem energischen Überholmanöver auf der Start-/Ziel-Geraden das Kommando.

Diese Führung gaben die Schweizer bis zum Schluss des über 21 Runden gehenden Rennens nicht mehr ab. Im Gegenteil, die schwarz-gelb lackierte LCR Yamaha der WM-Leader lief wie das berühmte Schweizer Uhrwerk. «Ja, es war schon toll wie wir unterwegs waren», strahlte Schlosser nach dem Rennen, «eigentlich konnte uns nur ein technischer Defekt noch aufhalten.» Ob er daran im Rennen denke, sagte er: «Immer.» Auch Marcel Fries war überglücklich: «Es läuft einfach super mit dem Markus.»

In der ersten Rennhälfte raste vorne eine Fünfergruppe um die 3,696 m lange Strecke in der Magdeburger Börde, mit Schlosser/Fries, Ellis/Clement, Bennie Streuer/Jeroen Remmé, Pekka Päivärinta/Ilse de Haas und Tim Reeves/Kevin Rousseau. In der Folge kämpften sich Reeves/Rousseau noch bis auf Podestplatz 3 vor, nachdem ihre Attacken gegen die Zweitplatzierten in der WM ohne Erfolg blieben.

Mit mehr als 16 Sekunden Rückstand wurden die Niederländer Vierte vor dem gemischten finnisch-niederländischen Duo. In einem weiteren Abstand folgten die lange miteinander kämpfenden Kershaw/Charlwood (GB) und Peugeot/Peugeot (F).

Ergebnisse Sidecar-WM Oschersleben Rennen 1:

1. Schlosser/Fries 21 Runden

2. Ellis/Clement +4.436

3. Reeves/Rousseau +5.000

4. Streuer/Remmé +16.552

5. Päivärinta/De Haas +19.418

6. Kershaw/Charlwood +32.117

7. Peugeot/Peugeot +45.321

8. Biggs/Schmitz +1:00.541

9. Lawrie/Smithies +1:01.525

10. Wyssen/Hofer +1:10.330

11. Kimeswenger/Kölsch +1:23.814

12. Endeveld/Crome +1:29.964

13. Remse/Wechselberger 20 Runden

14. Cable/Masters 1.118

15. Vinet/Farnier 28.689

16. Gallerne/Bidault 7 Runden

WM-Stand (nach 11 von 16 Rennen):

1. Schlosser/Fries, 235 Punkte. 2. Ellis/Clement, 189. 3. Päivärinta/de Haas, 146. 4. Kershaw/Charlwood, 135. 5. Reeves/Rousseau, 126. 6. Wyssen/Hofer, 82. 7. Peugeot/Peugeot. 54. 8. Endeveld/Crome, 47. 9. Vinet/Vinet, 39. 10. Kimeswenger/Kölsch, 39. Ferner: 13. Streuer/Remme, 36. 14. Remse/Wechselberger, 31. 15. Sattler/Schmidt, 26.