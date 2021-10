Honda Talent Challenge 2021 - Talente gefunden

Und neue Talente sollen mit der Honda NSF 250 R bei der Neuausgabe der Honda Talent Challenge im Rahmen der Moto Trophy auch im Jahr 2022 gesucht werden. Aktuell feiert Loris Schönrock den Gesamtsieg.

Viele Leute in Deutschland machen sich Gedanken um den Nachwuchs im Motorrad-Straßenrennsport. Die Macher der Moto Trophy schritten gemeinsam mit Honda zur Tat. Die Honda Talent Challenge gibt jungen Piloten die Möglichkeit, mit den identischen NSF 250 R Rennmaschinen den Marken-Cup auszufahren. Wie in so vielen anderen Rennserien fielen die ersten Läufe den Corona-Auflagen zum Opfer. Doch anlässlich des DMV Mai Pokal-Rennens konnten die Akteure im Hockenheimer Motodrom erstmals in das Renngeschehen eingreifen. Niederlande gegen Deutschland lautet die Devise die gesamte Saison, die erst beim letzten Lauf entschieden wurde.

Nachdem Gastfahrer Justin Fokkert (NL) im ersten Lauf in Führung liegend ausgefallen war, holte sich Loris Schönrock (D) vor Maik Duin (NL) und Jona Eisenkolb (D) den Sieg. In Lauf 2 hielt sich Fokkert schadlos und gewann vor Schönrock und Eisenkolb. Gnadenlos nutzten die Niederländer ihren Heimvorteil auf dem Grand Prix Kurs in Assen aus. Mit Justin Fokkert, Jurrie van Crugten, Thije Ligtermoed, Maik Duin und Delano Greven waren gleich fünf Niederländer auf den vorderen Plätzen in Lauf 1 zu finden. Etwas besser sah es in Lauf 2 aus: van Crugten, Fokkert, Ligtermoed, Loris Schönrock (D), Duin und Greven auf den Plätzen 1 bis 6.

Duin vor Schönrock, Schönrock vor Duin lautete die Reihenfolge in den beiden Läufen in der Motorarena Oschersleben. Dahinter platzierte sich in Lauf 1 Eisenkolb vor Delano Greven und Moritz Nestler. In Lauf 2 war es Greven der Luca Hafeneger und Chloé Battu auf die nächsten Ränge verwies. In Most musste dann die Entscheidung um den Gesamtsieg fallen. Loris Schönrock holte sich mit den Siegen in beiden Läufen knapp den Gesamtsieg vor Maik Duin der jeweils Zweiter wurde. Jona Eisenkolb vor Delano Greven hieß die Reihenfolge in beiden Läufen. Auf Platz 5 lief Gerald Nestler in Lauf 1 ein, während Marie Mende in Lauf 2 diesen Platz einnahm.

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die Saison 2022. Interessenten können sich auf der Homepage unter www.honda-talent.com informieren. Der Kalender gibt einen ersten Überblick über die Saison, verbunden mit der Hoffnung, dass Corona wieder einen geregelten Rennbetrieb zulässt.

Gesamtwertung 2021

1. Loris Schönrock (D), 170

2. Maik Duin (NL), 162

3. Delano Greven (NL), 120

4. Jona Eisenkolb (D), 90

5. Chloé Battu (F), 82

6. Luca Hafeneger (D), 72

7. Moritz Nestler (D), 69

8. Phil Heselich (D), 50

9. Anne Höss (D), 40