Vorläufiger Terminkalender für Seitenwagen-WM 24.12.2021 - 05:44 Von Helmut Ohner

© Ohner 2022 warten acht Rennwochenende auf die Seitenwagen-Teams

In einem vorläufigen Kalender für die Seitenwagen-WM 2022 finden sich acht Termine und damit einer weniger als in der diesjährigen Serie. Der Termin für die deutsche Runde in Oschersleben muss noch bestätigt werden.