Yamaha baut Aktivitäten aus: R3 & R7 Cup 2022

Die Planung für die Motorsportsaison 2022 läuft auf Hochtouren: Yamaha geht nicht nur mit dem R3 bLU cRU Cup im Rahmen der IDM in die nächste Runde, sondern startet auch mit dem neuen R7 Cup.

Nationaler Rennsport auf jedem Level heißt es bei Yamaha. Yamaha lebt den Rennsport. Mit dem bLU cRU-Programm werden Nachwuchstalente gefördert und auf ihrem Weg an die Spitze begleitet. Für jede Station ihrer Karriere hält Yamaha das passende Fahrzeug bereit und kann jungen Talenten so eine verlässliche, langfristige Partnerschaft bieten. Auch für Hobby-Racer bietet Yamaha die passenden Plattformen: Angefangen bei den Yamaha Track Days und den Yamaha Official Riding Schools bis hin zu professionell organisierten Amateur-Rennserien. Hier kommt in der neuen Saison der R7 Cup hinzu.

Yamaha R7 Cup

Kurz nach der Vorstellung der neuen R7 gab Yamaha Europe die europaweite Einführung des R7 Cups als neue Rennserie für Hobbypiloten bekannt. Der Yamaha R7 Cup richtet sich vor allem an Trackday-Fahrer, die nun den Schritt zum Rennfahrer machen möchten. Deshalb hat Yamaha Motor Deutschland ein attraktives Komplettpaket für die Teilnehmer geschnürt. Im Preis von 14.500 Euro sind neben dem mit GYTR-Teilen rennfertig aufgebauten Motorrad auch die Startgebühr, eine Rennlederkombi, ein Shark RACE-R PRO Helm, ein Yamaha Pavillon und ein Yamaha Bekleidungspaket enthalten. Insgesamt stehen sechs Rennwochenenden mit je zwei Läufen auf dem Programm. Den Auftakt macht der R7 Cup im Rahmen der Yamaha Track Days in Oschersleben, danach ist er mit separater Wertung eingegliedert in die German Twin Trophy.

Für die besten Piloten gibt es neben dem Kampf um die Meisterschaft noch ein weiteres Highlight: Aus jedem nationalen R7 Cup werden drei Fahrer zum europäischen Superfinale eingeladen, einem internationalen Rennen im Rahmen der Superbike Weltmeisterschaft!

Diese Termine sind für die Saison 2022 geplant

07. – 08.05.2022 – Oschersleben / Yamaha Track Days

26. – 29.05.2022 – Oschersleben

10. – 12.06.2022 – Schleizer Dreieck

01. – 03.07.2022 – Nürburgring

19. – 21.08.2022 – Assen (NL)

16. – 18.09.2022 – Lausitzring

Yamaha R3 bLU cRU Cup

Neben dem neuen R7 Cup wird natürlich auch der Yamaha R3 bLU cRU Cup fortgeführt, der letztes Jahr sein erfolgreiches Debüt gab. Auch in der Saison 2022 findet der Nachwuchscup, dessen klar definiertes Ziel die Förderung junger Talente ist, im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) statt.

Informationen zu den Yamaha Cups gibt es bei Yamaha Racing