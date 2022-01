Moto Trophy 2022: Auftakt läuft an Ostern

Der wegen finanzieller Schieflage lahmgelegte Adria Raceway ist raus aus dem Moto Trophy-Kalender. Stattdessen drin im Kalender ist der noch unbekannte Circuito Tazio Nuvolari.

Zum Glück gibt es in Italien einiges an Rennstrecken. Denn nach der derzeitigen Schließung des Adria Raceway durch die Finanzbehörden, es ist die Rede von einem 50-Millionen-Euro-Defizit, waren einige Serien mit ihren dort geplanten Veranstaltungen in Bedrängnis geraten. Schnell hatten die Organisatoren der Moto Trophy gehandelt, nachdem der Auftakt an Ostern durch die Raceway-Pleite in Gefahr geraten war. Mit der Verlegung des Events auf die Rennstrecke Tazio Nuvolari wurde ein Ersatz gefunden. «Die Teilnehmer freuen sich», versichert das findige Orga-Team, «können sie sich doch an Ostern vier Tage lang auf dem Kurs austoben.»

Die Strecke des Circuito Tazio Nuvolari ist eine der vielen Rennstrecken, mit der Italien reichlich gesegnet ist. In erster Linie finden dort regionale Rennen statt. Der derzeit 2,8 km lange, oder doch eher kurze, Kurs wird im Laufe des Jahres auf 4,6 km erweitert. Damit erreicht in Zukunft der Betreiber der Strecke internationalen Standard. Der in der Nähe von Pavia am Flusslauf des Po gelegene Kurs ist nur 50 km südlich von Mailand auch für die nordeuropäischen Teams gut zu erreichen.

Die Strecke verlangt allerdings von den Fahrern einiges ab. Flüssige Passagen wechseln mit harten Anbremszonen ab. Dafür sind beim Moto-Trophy-Auftakt zunächst zwei Tage freies Fahren zum Eingewöhnen nach der Winterpause angesagt. Am Samstag findet dann das Zeittraining für die Rennen am Sonntag statt. Neben den angestammten Klassen der Moto Trophy ist das Training auch offen für aktuelle Rennmotorräder.

Wer mehr über die Serie und Rennen wissen will, schaut einfach auf der Homepage der Moto Trophy oder der Hona Talent Challenge nach.

Moto Trophy Terminkalender 2022

14. - 17.04. Circuito Tazio Nuvolari

26. - 29.05. Hockenheimring

10. - 12.06. Walldürn Flugplatz

01. - 03.07. TT Circuit Assen

22. - 24.07. Motorarena Oschersleben

05. - 07.08. Autodrom Most

17. - 18.09. Frohburg

23. - 25.09. Lausitzring

21. - 23.10. Circuit Cremona