IG Königsklasse: Termine '22 komplett-Nenngeld stabil

Sechs Veranstaltungen hat der Verein der IG Königsklasse für die Fans des Zweitakt-Rennsports im Angebot. Volles Programm in den Klassem 125, 250 und 500 ccm. Auch Moto3 und Mini-Mono sind dabei. Saisonstart im Mai.

«Die IG Königsklasse ist mit über 200 Mitgliedern der größte Verein Europas, der sich noch mit Zweitakt-Rennsport befasst», berichten die Verantwortlichen. «Die Fahrer sind logischerweise Zweitakt-Freaks, Liebhaber dieser Bikes, Nachwuchstalente und erfahrene Rennfahrer, die mit ihren Bikes, im Rahmen der alljährlich stattfindenden Trainings- und Meisterschaftsläufe bei der IG Königsklasse an den Start gehen.» Gefahren wird mit Zweitakt- Rennmaschinen der letzten Ära, meist Production-Racern und ehemaligen GP-Bikes in den Wertungsklassen 125ccm, 250ccm und 500ccm. Interessant für viele ist auch die Serienklasse bis 250ccm, in der Jung und Alt mit modifizierten Straßenbikes der Typen Suzuki RGV250, Aprilia RS250, Honda NSR250 oder Yamaha TZR250 an den Start gehen.

Um dem Nachwuchs einen guten Einstieg in den Motorsport zu ermöglichen, ist auch die Moto3-Klasse integriert. Da die IG Königsklasse auch einige Anfragen aus der SOS-Szene erreicht hatten, wurde der Hubraum in der Moto3-Klasse auf maximal 349ccm erweitert. So haben die Fahrer der Mini-Mono ebenfalls die Möglichkeit, an den Start zu gehen.

«Unsere Saison starten wir auf der tschechischen Superbike-WM Strecke in Most beim Schleifenden Knie Anfang Mai», heißt es im Terminkalender. «Die Strecke wurde mittlerweile komplett neu asphaltiert und erneuert, inklusive Boxen und Fahrerlager, und konnte letztes Jahr sowohl die SBK- als auch die Langstrecken-WM und die IDM als Gast begrüßen. Schleifendes Knie ist ein Cup-Veranstalter aus dem bayerischen Allershausen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Norbert.»

Ende Mai geht es weiter auf den niederländischen TT Circuit Assen, im Rahmen des International Ducati Club Race. Das Ducati Club Race wird vom weltweit größten Ducati Club (DCN - Ducati Club Nederland) veranstaltet und bildet eine stets gut besuchte Veranstaltung, bei der die IG Königsklasse vielen interessierten Zuschauern eine angenehme Abwechslung in der Klang- und vor allem Geruchkulisse bringen wird.

«Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns auf das Event Mitte Juni auf der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands, dem Schleizer Dreieck», so die Verantwortlichen. «Die tolle Streckenführung mit vielen kniffligen Passagen, das urige Fahrerlager und das zweitaktvernarrte Publikum auf dem Buchhübel bestimmen das Flair des Thüringer Motorsport Meeting.» Anfang Juli geht es in die Eifel zum Nürburgring im Rahmen des DMC Race Weekends. Hierbei handelt es sich um eine Breitensportveranstaltung mit vielen verschiedenen Rennserien, wo natürlich der Zweitakter nicht fehlen darf. Gefahren wird der große GP-Kurs mit Dunlop-Kehre.

«Eine Strecke, die im Kalender nicht fehlen darf, suchen wir vom 30.-31.Juli auf», heißt es bei den Veranstaltern. «Die Motorsportarena Oschersleben mit MaxxMoto. Hier könnten bereits die ersten Meisterschaftsentscheidungen fallen. Unseren Saisonabschluss feiern wir am Hockenheimring bei den Hockenheim Classics. Bereits im letzten Jahr konnten wir diese sehr schöne Traditionsveranstaltung besuchen, welche seit 44 Jahren das Oldtimer-Event ohne Unterbrechung am Hockenheimring bildet. Viel Fahrzeit und zwei lange Rennen werden die Saison sicherlich gebührend abschließen.»

«Wir glauben», so die IG-Macher, «dass wir wieder ein sehr interessantes Paket für die Liebhaber des Zweitaktrennsports geschnürt haben. Die Nenngelder bleiben mit 320 Euro pro Veranstaltung. Weitere Infos findet ihr unter IG Köngsklasse.»

Termine IG Königsklasse 2022

07.05. bis 08.05.2022 Most

27.05. bis 29.05.2022 Assen

10.06. bis 12.06.2022 Schleizer Dreieck

01.07. bis 03.07.2022 Nürburgring

30.07. bis 31.07.2022 Oschersleben

09.09. bis 11.09.2022 Hockenheim