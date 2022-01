Supermoto-DM: Die Termine für 2022 sind fix

Die Promoter der Internationalen Deutschen Supermoto-Meisterschaft, der ADAC Saarland und der ADAC Hessen-Thüringen, haben die Planungen für die neue Saison abgeschlossen und den Terminkalender 2022 veröffentlicht.

Zurück im Terminkalender ist die Veranstaltung auf dem Harzring, wo die Internationale Deutsche Supermoto-Meisterschaft zuletzt 2017 gastierte. Coronabedingt musste die IDSM auch Schafheim pausieren, aber 2022 ist auch dieses Rennen wieder Bestandteil der Serie.

Aufgrund der einmaligen Atmosphäre im Wendelinuspark und den fantastischen Fans, die jedes Jahr in die Sportstadt kommen, gilt die zweite Veranstaltung in St. Wendel als das Saison-Highlight. Das Finale der IDSM wird in diesem Jahr in Oschersleben ausgetragen.

Für die Saison 2022 stehen zwei Neuerungen an. In den Jugendklassen werden PS-Beschränkungen eingeführt, um übermäßige Investitionen in Maschine und Material gering zu halten und so den Einstieg in den Supermoto-Sport zu erleichtern.

Außerdem wird es künftig nur noch eine Klasse S4 geben, die vorherige Einteilung in Nord und Süd entfällt. Dadurch können alle Teilnehmer in der S4 bei allen Veranstaltungen antreten und über ein Qualifikationsschema den Sieger der jeweiligen Veranstaltung ermitteln.

Unter supermotoidm.de sind alle Informationen und Neuigkeiten zur Internationalen Deutschen Supermoto-Meisterschaft, sowohl für die Piloten, als auch für die Fans zu finden, wie Zuschauerinfos, die Streckenvorstellung, Vor- und Nachberichte zu den einzelnen Veranstaltungen, Ergebnisse der Rennen, Kontaktmöglichkeiten sowie Teilnehmerinfos.

Die Online-Einschreibung für die Saison 2022 erfolgt über das Einschreibeformular und ist für die Klassen S1, S2, S3, S4, Rookies, Youngster und Ü40 möglich. Sämtliche Einschreibe-Bedingungen und sportliche Voraussetzungen können hier abgerufen werden. Der vorläufige Einschreibe-Schluss wird am 1. März 2022 sein.

Im Rahmen der IDSM wird auch die Deutsche Jugend-Supermoto-Meisterschaft ausgeschrieben. Die Einschreibung wird voraussichtlich Ende Februar eröffnet.

Supermoto-DM - Termine 2022

28. - 29. Mai - Schafheim

18. - 19. Juni - St. Wendel

02. - 03. Juli - Wittgenborn

13. - 14. August - Harzring

03. - 04. September - Schleiz

24. - 25. September - Oschersleben