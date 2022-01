Alpe-Adria-Meisterschaft: Die Termine 2022 31.01.2022 - 13:03 Von Esther Babel

© AAMU AAMU in Perugia

In Italien, Kroatien, Tschechien und der Slowakei macht die Meisterschaft aus dem Alpen-Raum in diesem Jahr Station. Die AAMU-Gremiumsmitglieder verabschiedeten bei Treffen in Perugia den provisorischen Kalender.