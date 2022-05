ESBK Estoril: Siege für Mikhalchik und die Ukraine

Mit dem easyRace Team ist der IDM Superbikemeister Mikhalchik seit diesem Jahr in der Spanischen Superbike Serie ESBK am Start. In Portugal gelang dem BMW-Piloten der Doppelsieg.

Die Spanische Superbike-Meisterschaft ESBK trug ihre beiden Rennen am Samstag und Sonntag im portugiesischen Estoril aus. Der dritte Lauf des Rennkalenders endete mehr als positiv für das BMW easyRace Team, das mit einem Doppelsieg in der Königsklasse der Meisterschaft nach Hause zurückkehrt.

Der Ukrainer Ilya Mikhalchyk holte nach dem Samstagskracher am Sonntag einen weiteren Sieg für sein Land. Nachdem die Ampel erloschen war, konnte er vom vierten Startplatz aus einen Konkurrenten nach dem anderen überholen, bis er zwei Runden vor Schluss das Kommando im Rennen übernahm. Ein Beweis dafür, dass er seine BMW M1000RR auf einer Strecke, die er bis vor zwei Monaten noch nicht kannte, in den Griff bekommen hat. Mikhalchiks Teamkollege Ivo Lopes war am Samstag noch als Dritter mit aufs Podest gestiegen, hatte am Sonntag aber ein wenig Trouble beim Überrunden und blieb als Vierter ohne Pokal.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir an diesem Wochenende erreicht haben», berichtet Mikhalchik nach dem Doppelerfolg. «Zunächst einmal möchte ich dem Team und insbesondere in Sachen Data Recording bedanken. Ohne ihre Arbeit wäre ich nicht in der Lage gewesen, diesen großen Schritt gegenüber früheren Rennen zu machen. Diese beiden Siege in Folge waren sehr wichtig, denn sie haben es mir ermöglicht, den Rückstand in der Meisterschaft aufzuholen. Ich möchte sie meinem Land widmen.»

«Das Superbike-Rennen war sehr eng, es gab bis zu vier Anwärter auf den Sieg», beschreibt Teamleiter Eduardo Salvador seine Eindrücke. «Ilya ist in den letzten Runden sehr gut gefahren und wir haben den Sieg geholt. Ivo war auch auf dem Podium, aber ein überrundeter Fahrer hat uns die Chance genommen, einen weiteren Doppelsieg zu erringen. Es ist etwas, das einem schaden oder nützen kann, aber das Glück ist Ivo im Allgemeinen nicht hold.»

Zwischen dem 23. und 26. Juni werden die Fahrer des easyRace Teams wieder auf ihren Bikes unterwegs sein. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird die vierte Runde der Meisterschaft ausgetragen. Mikhalchik hat vorher noch ein Stück Extra-Arbeit vor sich. Er tritt mit dem Werksteam von BMW Anfang Juni bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Spa an.

Ergebnis ESBK Estoril Superbike Rennen 1

1. Ilya. Mikhalchik (BMW)

2. Oscar Gutierrez (Yamaha)

3. Ivo Lopes (BMW)

4. Esteve Rabat (Honda)

5. Naomichi Uramoto (Honda)

6. Maximilian Scheib (Honda)

7. Steven Odendaal (Yamaha)

8. Simon Jespersen (Yamaha)

9. Daniel Saez (Yamaha)

10. Christian Palomares (Kawasaki)

Ergebnis ESBK Estoril Superbike Rennen 2

1. Ilya. Mikhalchik (BMW)

2. Esteve Rabat (Honda)

3. Oscar Gutierrez (Yamaha)

4. Ivo Lopes (BMW)

5. Naomichi Uramoto (Honda)

6. Borja Gomez (Yamaha)

7. Simon Jespersen (Yamaha)

8. Steven Odendaal (Yamaha)

9. Maximilian Scheib (Honda)

10. Roman Ramos (Kawasaki)