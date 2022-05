Estoril: Sieg für Buasri – Rang 14 für Noah Dettwiler

Der thailändische Honda-Pilot Tatchakorn Buasri, der 2022 auch den Red Bull Rookies-Cup bestreitet, gewann in Portugal der Auftakt der JuniorGP-Serie. Noah Dettwiler landete auf Rang 14.

Der Schweizer Noah Dettwiler fährt in diesem Jahr für das spanische Team Cuna de Campeones die Junioren-WM im Rahmen der neuen «JuniorGP»-Rennserie, die aus der CEV Repsol-Championship hervor gegangen ist. Der KTM-Moto3-Pilot schaffte im ersten Rennen in Estoril Platz 2, damit sammelte er zwei WM-Punkte ein. Der jetzt mit seinen Eltern nach Alicante ausgewanderte Nachwuchsfahrer ist erst am 26. April 17 Jahre alt geworden und hat letztes Jahr noch den Red Bull-Rookies-Cup bestritten.

«Ich bin zufrieden», stellte Noah Dettwiler gegenüber SPEEDWEEJK.com fest. «Ich hatte ein hartes Wochenende. Ich konnte wegen meiner Handverletzung keine sehr gute Saisonvorbereitung machen. Das Wochenende begann ziemlich schwierig, aber ich fühlte mich von Session zu Session immer wohler. Im Qualifying habe ich mir dann den 19. Startplatz gesichert. Das war nicht optimal, aber ich hatte ein gutes Gefühl.»

«Für das Rennen habe ich mir nicht groß etwas vorgenommen. Ich wollte einfach alles geben. Ich hatte einen guten Start und war dann das ganze Rennen über in einer Gruppe, die bis in die Top-Ten ging. Ich habe gekämpft, und es war gut, nach der Winterpause wieder Erfahrung im Zweikampf gewonnen zu haben. Am Schluss bin ich Vierzehnter geworden, ich bekam zwei Punkte, das ist besser als nichts», lachte der KTM-Pilot. «Auf diesem Ergebnis kann ich aufbauen. Ich bin zufrieden mit dem ersten Wochenende. Auf diesem Ergebnis kann ich aufbauen. Für Valencia werden wir noch härter arbeiten. Diese Strecke kenne ich, ich komme dort gut zurecht, auch wenn es nicht meine Lieblingsstrecke ist.»

Moto3-Junioren-WM am 8. Mai, 17 Runden, 71,1 km

1. Tatchakorn Buasri (TH), Honda, 30:04,966

2. José Antonio Rueda, Honda

3. David Salvador (E), Husqvarna, + 0,326

4. David Alonso (COL), GASGAS, + 0,331

5. Adrian Cruces (E), KTM, + 0,350

6. Facundo Llambias (URU), Honda, 0,443

Ferner:

14. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 10,666

WM-Stand:

1. Buasri 25. 2. Rueda 20. 3. Salvador 16. 4. Alonso 13. 5. Cruces 11. 6. Llambias 10. - Ferner: 14. Dettwiler 2.