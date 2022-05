Lukas Tulovic (1.): «Nur noch nach Hause bringen»

Am Samstag stand das erste Zeittraining der Moto2-Europameisterschaft in Estoril auf dem Plan und Lukas Tulovic fuhr mit seiner Kalex auf den ersten Startplatz. Für das Rennen am Sonntag hat er eine klare Zielsetzung.

Lukas Tulovic fuhr in der vergangenen Woche noch in Jerez beim MotoE-Weltcup mit. Der 21-Jährige landete als Ersatzmann für Ex-MotoGP-Fahrer Bradley Smith auf den Plätzen 10 und 12 und anschließend musste er sich gleich auf den Weg nach Portugal machen. An diesem Wochenende geht in Estoril der Saisonstart der Moto2-Europameisterschaft über die Bühne.

Der Deutsche kam gleich in den freien Trainings gut in Fahrt. Er führte am Freitag das Feld an und er nutze seinen Speed auch im Zeittraining am Samstag, wo es für den Kalex-Fahrer vom Team Liqui Moly Intact JuniorGP zur Pole Position langte. 2022 werden in der Moto2-EM erstmals die Dreizylinder-Motoren mit 765 ccm von Triumph eingesetzt, die auch in der WM zum Einsatz kommen.

«Wir haben alle Sessions auf Platz 1 beendet, ich hoffe, dass wir am Sonntag so weiter machen können. Ich muss mich bei meinem Team, Sponsoren, Familie und bei meinem Trainer bedanken. Wir haben den Winter so hart gearbeitet und ein fantastisches Paket geschnürt», strahlte der Baden-Württemberger im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Die Tests in der Vorsaison waren stark und wir sind mit einem guten Gefühl angereist», berichtete Tulovic. «In den Trainings konnten wir noch ordentlich nachlegen, wir haben ein fantastisches Set-up gefunden. Ich fühle mich sehr wohl.»

Am Samstagmorgen drehte der Moto2-Pilot eine beste Rundenzeit von 1:39,351 min. In Q2 konnte «Tulo» nicht mehr nachlegen. «In der zweiten Qualifikation haben wir noch einmal getestet, wie sich das Motorrad über die Renndistanz verhält. Mit den Reifen, mit Gewicht und mit dem Kraftstoff haben wir viel ausprobiert. Im ersten Zeittraining waren wir sehr schnell, in Quali 2 hatten wir eine gute Pace. Im Rennen müssen wir es nur noch nach Hause bringen, es liegt an mir», stellte er klar.

«Ich habe mich extrem auf diese Saison gefreut, das Motorrad ist super und ich habe mich gleich zu Hause gefühlt», betonte der ehemalige Moto2-WM-Fahrer. «Es ist das erste Motorrad seit vier Jahren, das getauft wurde von mir. Zuletzt habe ich das 2018 gemacht, weil das Motorrad so gut funktionierte.»

JuniorGP, Estoril, Qualifying (7. Mai):

1. Jose Rueda, Honda, 1:44,015 min

2. Harrison Voight, Honda, + 0,350 sec

3. Tatchakorn Buasri, Honda, + 0,382

4. Adrian Cruces, KTM, + 0,555

5. David Alonso, GASGAS, + 0,607

6. Marcos Uriarte, Husqvarna, + 0,617

7. Soma Gorbe, Honda, + 0,746

8. David Salvador, Husqvarna + 0,781

19. Noah Dettwiler, KTM, + 1,560

24. Phillip Tonn, KTM, + 2,026

Moto2-EM, Estoril, Qualifying (7. Mai):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 1:39,351 min

2. Senna Agius, Kalex, + 0,488 sec

3. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 0,934

4. Hector Garzo, MV Agusta, + 1,024

5. Xavier Cardelus, Kalex, + 1,122

6. Tommaso Marcon, Kalex, + 1,123

7. Alex Escrig, Kalex, + 1,240

8. Sam Wilford, Kalex + 1,362

19. Nicolas Czyba*, Yamaha, +3,254

20. Kevin Orgis*, Yamaha, + 3,604



* Klasse Superstock 600

JuniorGP-Zeitplan, Estoril, Sonntag (8. Mai) MESZ:

12 Uhr European Talent Cup - Rennen 1 (16 Runden)

13 Uhr Moto2 - Rennen 1 (18 Runden)

14 Uhr JuniorGP - Rennen (17 Runden)

15 Uhr European Talent Cup - Rennen 2 (16 Runden)

16 Uhr Moto2 - Rennen 2 (18 Runden)