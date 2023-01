Motorsport Team Germany fördert 33 Talente

Motorsportler zwischen 12 und 23 Jahren wurden für 2023 in den Bundeskader des Teams berufen. Sie profitieren vom Förderkonzept, das der DMSB gemeinsam mit der ADAC Stiftung Sport aufgelegt hat.

Die Bündelung der Kräfte bei der Unterstützung junger Talente erwies sich bereits im vergangenen Jahr als Erfolgsrezept, denn die Sportler aus dem Bundeskader schlossen die Saison mit elf Meistertiteln und zahlreichen Einzelerfolgen ab. Beim ADAC Supercross in Dortmund am 15. Januar 2023 präsentierte sich das Motorsport Team Germany für die Saison 2023 erstmals der Öffentlichkeit.

Insgesamt 33 deutsche Motorsport-Talente werden vom DMSB und der ADAC Stiftung Sport gemeinsam gefördert. Die Sportler profitieren vor allem von einem umfangreichen Angebot in unterschiedlichen Bereichen wie Fitness, Mentaltraining, Sponsoring, Medien, Fahrzeugtechnik und disziplinbezogenen Kadertrainings. Mit den vielfältigen Fördermaßnahmen sollen deutsche Ausnahmetalente auf ihrem Weg in hochwertige internationale Rennserien gezielt gefördert werden. Im aktuellen Förderkader sind die Disziplinen Kart, Formel, GT- und LMP, Rallye, Autocross, Motorrad-Straßenrennsport, Motocross, Enduro, Trial und Bahnsport vertreten.

«Wir freuen uns, dass wir im Rahmen unseres Sichtungsprozesses auf der einen Seite neue, vielversprechende Talente in das Motorsport Team Germany aufnehmen konnten und auf der anderen Seite bereits von uns unterstützte Sportler konsequent weiter fördern werden, um sie auf eine erfolgreiche internationale Karriere vorzubereiten», erklärt DMSB-Ehrenpräsident Hermann Tomczyk, der auch Vorsitzender des Stiftungsrats der ADAC Stiftung Sport ist. «Gemeinsam mit dem DMSB, der als Dachverband der deutschen Motorsportler im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für die nationalen Spitzenkader zuständig ist, heben wir mit dem Motorsport Team Germany die Talentförderung in Deutschland auf ein neues Niveau.»

«Die Sichtungsveranstaltung für die Auswahl des Förderkaders für das Motorsport Team Germany 2023 war ein voller Erfolg. Bei der Sichtung der aus den verschiedenen Mitgliedsverbänden des DMSB vorgeschlagenen Talente sowie der Begleitung des Auswahllehrgangs und der finalen Nominierung der Talente für den Bundeskader hat sich die Kooperation zwischen der ADAC Stiftung Sport und dem DMSB bestens bewährt», sagt DMSB-Präsident Wolfgang Wagner-Sachs. «Wir freuen uns, den ausgewählten jungen Sportlern und Sportlerinnen auf ihrem weiteren Karriereweg unterstützend zur Seite zu stehen und damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung des Deutschen Motorsports zu leisten.»

Bekannte und neue Gesichter

Die Motorsporttalente im Alter zwischen zwölf und 23 Jahren gehen in nationalen und internationalen Meisterschaften an den Start. 16 Vierradsportler und 17 Zweiradsportler sind in diesem Jahr im Förderkader. Davon waren 20 Fahrer schon 2022 dabei, 13 Piloten wurden neu aufgenommen. Zu den geförderten Sportlern des Motorsport Team Germany zählen auch zwei Mädchen: Die 15-jährige Mathilda Paatz wird als Kartfahrerin unterstützt, die 16-jährige Alexandra Massury fährt Motocross.

In der vergangenen Saison fuhr das Motorsport Team Germany auf nationaler und internationaler Bühne elf Titel und zahlreiche Podestplätze ein. Hervorzuheben sind dabei die Erfolge im Motocross- und Enduro-Sport: Simon Längenfelder gewann die Bronzemedaille in der MX2-Weltmeisterschaft, Alexandra Massury sicherte sich den Europameistertitel in der 125ccm Klasse und Luca Fischeder wurde zweifacher Deutscher Enduro-Meister.

Im Automobilsport wurden insbesondere die Leistungen von zwei vielversprechenden Talenten belohnt: Laurin Heinrich gelang mit seinem Titelgewinn im Porsche Carrera Cup Deutschland der Aufstieg vom Porsche-Junior zum Porsche-Vertragsfahrer und Max Hesse wurde für die Saison 2023 in den Werksfahrerkader von BMW aufgenommen.

Die 33 geförderten Talente vertreten das Motorsport Team Germany im nationalen und internationalen Motorsport. Das Kadersystem ist, analog zu anderen Sportarten im DOSB, in unterschiedliche Förderstufen unterteilt. Das Motorsport Team Germany bildet gemeinsam mit den Nationalmannschaften den Bundeskader. Weitere Unterstützung für junge Talente findet in den jeweiligen Landeskadern auf der Ebene der Bundesländer statt.

Förderpiloten 2023

Samuel Drews - Autocross

Max Reis - Formel

Tim Tramnitz - Formel

Daniel Gregor - GT-Sport

Laurin Heinrich - GT-Sport

Max Hesse - GT-Sport

Jan Marschalkowski - GT-Sport

Theo Oeverhaus - GT-Sport

Tom Kalender - Kart

Mathilda Paatz - Kart

Maximilian Schleimer - Kart

Elia Luis Weiss - Kart

Finn Gehrsitz - LMP

Nick Loof - Rallye

René Noller - Rallye

Timo Schulz – Rallye



Norick Blödorn - Bahnsport

Patrick Hyjek - Bahnsport

Luca Fischeder - Enduro

Felix Melnikoff - Enduro

Milan Schmüser - Enduro

Maximilian Wills - Enduro

Jonathan Frank - Motocross

Simon Längenfelder - Motocross

Alexandra Massury - Motocross

Maximilian Spies - Motocross

Maximilian Werner - Motocross



Valentino Herrlich - Motorrad Rundstrecke

Fynn Kratochwil - Motorrad Rundstrecke

Lennox Lehmann - Motorrad Rundstrecke

Dustin Schneider - Motorrad Rundstrecke



Jonathan Heidel - Trial

Johannes Heidel - Trial