Ausschreibung für JuniorGP-Saison 2023 veröffentlicht

Talentierte Nachwuchspiloten können sich bis zum 31. Januar 2023 für die Moto2-EM, die Moto3-Junioren-WM und den European Talent Cup anmelden. Der Rennkalender der «Finetwork FIM JuniorGP World Championship steht fest.

Nachdem vor wenigen Tagen der Terminkalender der «Finetwork FIM JuniorGP World Championship» für die Saison 2023 veröffentlicht wurde (alle Rennen in Portugal und Spanien), besteht nun für alle Interessenten die Möglichkeit, bis zur Bewerbungsfrist am 31. Januar 2023 eine Anmeldung für die gewählte Klasse einzureichen.

Ist der Schritt erfolgt, muss zwei Wochen lang Geduld bewiesen werden. Denn spätestens am 15. Februar wird die Organisation die ausgewählten Teilnehmer per E-Mail bestätigen. Am 15. März 2023 endet als letzter Schritt die Online-Anmeldung für die gewählte Klasse. Das Bewerbungsformular ist sowohl in englischer als auch spanischer Sprache verfügbar und wird nur von der Organisation akzeptiert, wenn die Fahrer-/Team-Kriterien erfüllt werden.

Allerdings sind die Plätze für die jeweilige Meisterschaft limitiert. Sollte ein von der Organisation akzeptierter Pilot das Team wechseln oder ein akzeptiertes Team einen Fahrertausch vornehmen wollen, muss dies neu genehmigt werden. Dies kann unter Umständen für die Bewerber zusätzliche Anmeldegebühren zur Folge haben.

Teilnehmer, die sich für die Kategorien JuniorGP oder Moto2 bewerben, müssen eine Anmeldegebühr von 200 Euro (einschließlich Mehrwertsteuer) bezahlen. Die Startgebühren für eine gesamte Saison in der JuniorGP betragen 2.880 Euro, für die Moto2 müssen 2.640 Euro und für den European Talent Cup müssen 1.848 Euro verrichtet werden.

Sollte allerdings keine Teilnahme an der gesamten Saison geplant sein, sondern nur einzelne Starts, werden in der JuniorGP für das gewählte Rennwochenende 480 Euro verrechnet, in der Moto2-WM beträgt die Gebühr 440 Euro. Das günstigste Nenngeld fällt für den European Talent Cup mit 308 Euro pro gewähltem Rennwochenende an.Im Fall von freien Plätzen in einer Meisterschaft behält sich die Organisation das Recht vor, jene Kandidaten zu kontaktieren, die ursprünglich nicht auf der Liste der ausgewählten Fahrer standen.

Die JuniorGP-Termine 2023

07. Mai: Circuito do Estoril/Portugal

21. Mai: Circuit Ricardo Tormo/Spanien

04. Juni: Circuito de Jerez-Ángel Nieto/Spanien

02. Juli: Autódromo Internacional do Algarve/Portugal

16. Juli: Circuit Barcelona-Catalunya/Spanien

08. Oktober: MotorLand Aragón/Spanien

05. November: Circuit Ricardo Tormo/Spanien

JuniorGP Endstand 2022 (nach 12 Rennen):

1. Rueda 238 Punkte. 2. Salvador 162. 3. Farioli 149. 4. Azman 117. 5. Piqueras 105. 6. Veijer 93. 7. Alonso 86. 8. Almansa 85. 9. Buasri 85. 10. Cruces 80. – Ferner: 20. Dettwiler 23. 26. Rosenthaler 8. 30. Tonn 1.

Moto2-EM-Endstand 2022 (nach 11 Rennen):

1. Tulovic 255 Punkte. 2. Agius 182. 3. Escrig 160. 4. Toledo 125. 5. Cardelús 114. 6. Ruiz 97. 7. Garcia 80. 8. Rato 79. – Ferner: 24. Czyba. 10. 28. Orgis 4.

European Talent Cup-Endstand 2022 (nach 11 Rennen):

1. Guido Pini (I), 165 Punkte

2. Joel Esteban (E), 158

3. Casey O'Gorman (IRL), 130

4. Maximo Martinez (E), 129

5. Brian Uriarte (E), 107

6. Dodo Boggio (I), 96