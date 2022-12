Stephen Kershaw: Nach erfolgter Herz-OP wieder daheim

Tolles Weihnachtsgeschenk für Stephen Kershaw und die Fangemeinde des Seitenwagen-Rennsports. Die Herz-Operation, der sich der 35-jährige Schotte unterziehen musste, ist gut verlaufen, wie er auf Facebook wissen ließ.

So wie die zweite Saisonhälfte für Stephen Kershaw und seinen Beifahrer Ryan Charlwood verlief, sind sie im nächsten Jahr erste Anwärter auf den Weltmeistertitel. Drei der acht Läufe wurden eine Beute des schottisch-englischen Seitenwagen-Duos. Dazu kamen ein zweiter, drei dritte und ein vierter Platz. In der Endabrechnung waren nur Todd Ellis und Emmanuelle Clement sowie Markus Schlosser und Marcel Fries vor den beiden klassiert.

Ende November schockte der 35-jährige Familienvater die gesamt Seitenwagen-Community mit der Ankündigung, dass er sich noch dieses Jahr einer dringend gewordenen Herz-Operation unterziehen muss, die im London Bridge Hospital durchgeführt wurde.

«Hallo Leute! Dies ist das erste Mal, dass ich seit meiner Herz-Operation wieder in den sozialen Medien aktiv bin. Zuallererst möchte ich mich bei allen für die wunderbaren Nachrichten, SMS und Anrufe bedanken, das bedeutet mir wirklich viel, mehr als ich in Worte fassen kann», wandte sich der Fahrer des Quattro Group Racing Teams via Facebook jetzt an seine Fangemeinde.

«Ich möchte dem gesamten Team des London Bridge Hospitals für das erstklassige Service von Anfang bis Ende danken und meinem Facharzt, Herrn Conel Austin, dem talentiertesten Mann, den ich je getroffen habe. Er und sein Team haben mir dank des Eingriffs, den sie kürzlich an mir durchgeführt haben, einen weiteren actiongeladenen Sprung ins Leben ermöglicht. Danke an meinen lieben Freund Sasha Stamenkovic, der mich mit Herrn Austin in Kontakt gebracht hat.»

«Und schließlich meine Familie... Meine Frau Rhea ist die unglaublichste Frau, mein absoluter Fels! Meine beiden Eltern, Rheas Eltern und <Onkel Bob>, die sich die ganze Zeit über als ein Team um unsere beiden Jungs gekümmert haben. Es ist wirklich unglaublich. Ich bin ein sehr glücklicher Mann. Ich liebe euch alle und danke euch allen von ganzem Herzen. P.S. Ich bin zu Hause! P.P.S. 2023 kann kommen, ich werde bereit sein!»