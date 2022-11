CIV 2023: Offener Brief von Krummi, Pirro und Co.

Gleich drei CIV-Termine überschneiden sich 2023 mit dem Kalender der MotoE-WM. Das macht es Fahrern wie Randy Krummenacher unmöglich, beide Meisterschaften zu bestreiten.

Die Kalenderplanung für die italienische Superbike-Meisterschaft CIV sorgt für Unmut, weil 2023 gleich mehrere Rennwochenenden mit internationalen Terminen wie der MotoE- und Endurance-WM zusammenfallen. Das ist ein Problem für Fahrer, aber auch Techniker, die üblicherweise in mehreren Serien im Einsatz sind. Denn sechs CIV-Events im Jahr gewährleisten natürlich keine Vollbeschäftigung.

Darauf verwiesen die Betroffenen in einem offenen Brief an Giovanni Copioli, dem Präsidenten des Italienischen Motorradsportverbandes FMI. Unterzeichnet wurde das Schreiben unter anderen von Ducati-Testfahrer Michele Pirro und dem ehemaligen Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher, der für Keope Yamaha 2022 sein CIV-Debüt gab und bereits in der ersten Saison einen Sieg feierte. 2023 wird der Schweizer aber für Dynavolt Intact GP die MotoE-WM bestreiten.

«Fahrer, Techniker und Mechaniker können sich nicht nur auf sechs Rennwochenenden im Jahr beschränken. Sie müssen neben der CIV-Meisterschaft zwangsläufig andere Rennen dazunehmen, vorranging in der Endurance-WM und in der MotoE, für einige Techniker aber auch in der Superbike-WM», hieß es in dem Brief. «Fast alle Rennwochenenden fallen mit anderen Events zusammen und die Wahl wird unweigerlich auf die WM-Bewerbe fallen, zum Nachteil der CIV-Meisterschaft – auch aus finanziellen Gründen, weil wir hier immerhin von Profis sprechen.»

Auch für jene, die ausschließlich auf italienischer Ebene unterwegs sind, sei ein gut gefülltes CIV-Feld wichtig. Dabei gehe es auch um das Vermarktungspotenzial dieser nationalen Superbike-Serie, hieß es weiter.

Deshalb wurde abschließend ein Appell an die FMI-Verantwortlichen gerichtet, den CIV-Kalender 2023 anzupassen und Terminkollisionen mit internationalen Events bestmöglich zu vermeiden. «Auch wenn die Meisterschaft dafür früher beginnen und später aufhören muss. Das alles im Interesse der Italienischen Meisterschaft und aller, die mit Leidenschaft dabei sind, sowie des Sports, den wir lieben.»

Nun gab es eine erste Reaktion der FMI: Der CIV-Auftakt 2023 in Misano wurde vom 15./16. April auf den 29./30. April verschoben. Damit wird dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans aus dem Weg gegangen.

Allerdings bleibt der Kalender vor allem für die MotoE-Piloten wie Randy Krummenacher problematisch. Aktuell fallen drei der sechs CIV-Wochenenden (Mugello-1, Vallelunga und Mugello-2) mit der Elektro-WM zusammen.

Der CIV-Kalender 2023 (Stand: 29.11.2022)

29./30. April: Misano

13./14. Mai: Mugello (MotoE Le Mans)

17./18. Juni: Vallelunga (MotoE Sachsenring; EWC Spa-Francorchamps)

29./30. Juli: Misano

02./03. September: Mugello (MotoE Catalunya)

07./08. Oktober: Imola