Markus Reiterbergers Asien-Abenteuer 2023 beginnt

Von der heimischen Werkstatt ging es für den IDM Superbike-Champion auf direktem Weg nach Thailand, wo der Bayer ab heute seinen neuen Job in der Asiatischen Superbike-Meisterschaft antritt. Bei knapp 40 Grad.

Während sich seine BMW-Kollegen rund um Teamchef Werner Daemen im spanischen Cartagena rumtreiben und die Abteilung der Langstrecken-Weltmeisterschaft anschließend weiterreist zum Pre-Test nach Le Mans, kletterte Markus Reiterberger am vergangenen Wochenende ins Flugzeug und hob Richtung Thailand ab. Dort absolviert er einen zweitägigen Test, bevor es am kommenden Wochenende mit dem ersten Rennen gemeisam mit dem Onexox TKKR Racing Team in Buriram losgeht.

Doch auch die letzten Wochen und Monate waren bei Markus Reiterberger nach seinem vierten Titel in der IDM Superbike nicht langweilig. «Winterzeit ist Schrauberzeit», lautet seine persönliche Überschrift über dem Winter 2022/2023. «Für alle, die sich fragen, was ich im Winter so treibe: Ich habe die Offseason genutzt, um mich zusammen mit einigen Freunden dem Tuning von Kreidler-Motoren, meiner großen Leidenschaft abseits der Rennstrecken, zu widmen. In meiner Werkstatt bearbeite ich zum Beispiel Motorgehäuse, habe mit meiner CNC-Maschine die Sitze der Simmerringe gefertigt, verbaue extra angefertigte Kurbelwellen mit Rennpleuel für mehr Hubraum und montiere Rennauspuffe. Das sind nur ein paar Beispiele. Doch jetzt richte ich meinen Fokus wieder auf den Rennsport.»

Während er sich nun auf das erste Rennen in der Asiatischen Meisterschaft vorbereitet, schaut Reiterberger schon ein Stück voraus. Denn anschließend geht es für ihn gleich weiter mit den Vorbereitungen auf die Langstrecken-WM und dem Test in Le Mans, bevor es dort im April mit der EWC und den 24 Stunden losgeht. «Auf den Le Mans-Test freu ich mich natürlich», versichert er. «Vor allem weil wir in Sachen Fahrwerk Verstärkung bekommen von meinem langjährigen Vertrauten und Fahrwerksmann Matthias Greiff von alpha Racing, der die EWC-Truppe nun endlich unterstützt. Und da wir eh schon saugeile Fahrwerke haben von ZF und da jetzt nochmal richtig zusammenarbeiten, da freu ich mich richtig drauf. Auch die Bikes sind nochmal verbessert worden, das freu ich mich auch drauf.»

Am Sonntag nach dem Rennen tritt Reiterberger daher gleich die Heimreise an. «Am Abend geht es mit dem Shuttle 600 Kilometer nach Bangkok», so sein Reiseplan. «Von dort fliegen wir dann am Montagmorgen nach Paris, über Istanbul, damit wir dann Dienstag und Mittwoch bei der EWC testen können. Wird zwar bisschen stressig, aber wir kriegen das hin. Ansonsten ist es schon ziemlich cool hier in Thailand. Es ist brutal heiß, mal wieder. Aber auch das kriegen wir hin.»

Die erste Trainingssession von Buriram beendete Reiterberger übrigens als Schnellster.

Termine ARRC 2023

24. – 26.03.2023 Chang Int. Circuit Buriram

12. – 14.05.2023 Sepang Int. Circuit

23. – 25.06.2023 Sportsland Sugo Int. Circuit

11. – 13.08.2023 TBC

06. – 08.10.2023 Zhuhai Int.Circuit

01. – 03.12.2023 Chang Int. Circuit Buriram