Daytona 200: Josh Herrin triumphiert für Ducati

Der US-Racer Josh Herrin hat auf seiner Ducati Panigale V2 in einem Herzschlagfinale die 81. Ausgabe der Daytona 200 für sich entschieden. Der ehemalige Superbike-WM-Pilot Xavi Forés beendete das Rennen nicht.

Am Freitag sicherte sich Josh Herrin wie bereits im Vorjahr die Pole-Position für den Langstrecken-Klassiker in Daytona. Der Ducati-Pilot, der 2023 auch in der MotoAmerica-Superbike am Start stehen wird, fuhr in 1:48,741 min mit seiner Ducati-Supersport-Maschine zur Pole-Position. Direkt hinter ihm qualifizierten sich PJ Jacobsen auf Yamaha und Suzuki-Pilot Tyler Scott für die erste Startreihe auf dem Daytona International Speedway.

Das Rennen in Florida begann am Samstagmittag und die Renndistanz war auf 57 Runden (321 Kilometer) angesetzt. Herrin setzte seinen Speed aus dem Qualifying auch im Rennen um, denn gemeinsam mit Richie Escalante (Suzuki) konnte sich der 32-Jährige vom Feld absetzen. Eine Berührung der beiden führte dazu, dass Escalante sein Rennen mit Sturz vorzeitig beenden musste.

Fünf Runden vor dem Ende stürzten Teagg Hobbs und Jason Waters, weshalb sich die Rennleitung zu einer Unterbrechung mit der roten Flagge entschied. Da per Reglement ein finaler Sprint mit mindestens zehn Runden ausgetragen werden muss, wurde die gesamte Renndistanz am Ende auf 62 Runden verlängert.

Für den Neustart hatte Herrin eine Strafe erhalten, die ihn auf Startplatz 6 zurückwarf. Somit entwickelte sich ein Führungskampf mit sieben Fahrern bis zum Zielstrich. Am Ende gewann Josh Herrin das Rennen knapp vor Josh Hayes (Yamaha) und Cameron Petersen. Die Top-5 trennten am Ende nur 0,439 Sekunden. Für Herrin war es nach 13 Jahren der zweite Sieg in Daytona, die längste Zeitspanne zwischen zwei Siegen eines Fahrers in der Geschichte des Events.

Vorjahressieger Brandon Paasch kam mit seiner Triumph nicht über Position 12 hinaus, nachdem ihm die Rennleitung eine Strafe von 15 Sekunden aufbrummte für zu schnelles Fahren in der Boxengasse. Die schnellste Rennrunde drehte Yamaha-Fahrer Blake Davis in 1:49,635 min, obwohl er nur auf Platz 11 ins Ziel kam. Xavi Fores (Ducati) musste seine Panigale V2 vorzeitig mit technischen Problemen abstellen.

Ergebnis Daytona 200:

1. Josh Herrin, Ducati, 10 Runden

2. Joshua Hayes, Yamaha, + 0,070 sec

3. Cameron Petersen, Yamaha, + 0,140

4. Hayden Gillim, Suzuki, + 0,173

5. PJ Jacobsen, Yamaha, + 0,439

6. Teagg Hobbs, Suzuki, + 1,279

7. Geoff May, Suzuki, + 4,462

8. Danny Eslick, Triumph, + 11,776

9. Matt Truelove, Yamaha, + 11,780

10. Jason Farrell, Kawasaki, + 14,523

11. Blake Davis, Yamaha, + 15,192

12. Brandon Paasch, Triumph, + 16,069