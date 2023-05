FSBK/Nogaro: Mike di Meglio - Erster auch ohne Sieg

Die Siege beim zweiten Lauf der Französischen Superbike-Meisterschaft in Nogaro gingen an Mathieu Gines und Jérémy Guarnoni. Weiter auf der Titelkurs ist nach wie vor Honda-Pilot und Ex-Weltmeister Mike di Meglio.

Am vergangenen Wochenende machte die Französische Superbike-Meisterschaft 2023 auf dem Circuit Paul Armagnac in Nogaro Halt, wo die zweite Runde von der ASM Armagnac Bigorre und der FFM organisiert wurde.

Superbike-Rennen 1: Mathieu Gines ist der Boss

Die Hondas von Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin) und Alan Techer (Honda CBO - Michelin) erwischten den besten Start und lagen nach der ersten Runde an der Spitze. Martin Renaudin (Yamaha Supported Moto&GP Addict - Pirelli), der auf Platz 2 der Startaufstellung gestanden hatte, nahm den richtigen Weg und reiht sich hinter den beiden roten Maschinen ein. Mathieu Gines (Yamaha - Michelin), der als Siebter losgefahren war, lag seinerseits auf dem vierten Platz und schien in der Lage zu sein, sich schnell in den Kampf mit den drei Führenden einzumischen.

In den ersten drei Runden übertraf sich Renaudin selbst. Die Nummer 75 griff di Meglio ind Techer an und übernahm die Führung. Dahinter lag Gines weniger als zwei Sekunden hinter dem Führungstrio und nahm die beiden BMW von Jérémy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) und Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) an seinem Hinterrad mit.

Zur Rennmitte lag Renaudin immer noch an der Spitze und versuchte, die Drängelei Techers in Schach zu halten, der auf der Geraden besonders schnell war. Die Abstände wurden immer enger, die Top-6 lagen innerhalb weniger Zehntel. In der neunten Runde übernahm Techer wieder das Kommando an der Spitze. Dahinter tauchte Gines vor di Meglio und Renaudin auf und übernahm den zweiten Platz hinter Techer. Guarnoni und Foray machten es ihm nach und reihten sich auf den Plätzen 3 und 4 hinter dem Bretonen ein. Renaudin und di Meglio fielen innerhalb weniger Kurven auf die Plätze 5 und 6 zurück.

Die Abstände in den letzten Runden reichten aus, um Gines den Sieg in seinem ersten Rennen der Saison zu ermöglichen. Der dreifache französische Meister fand den Geschmack am Siegen wieder, nachdem er seit Lédenon 2022 nicht mehr gewonnen hatte. Foray, der sich auf der Strecke in Gers normalerweise weniger wohlfühlt, sicherte sich seinen ersten Podestplatz der Saison vor einer anderen BMW, der von Guarnoni, der Techer, der Vierter wurde, in der letzten Runde überholt hatte. Renaudin vervollständigte die Top 5 mit einem Punkt für die schnellste Rennrunde. Sein bestes Ergebnis in dieser Saison.

Superbike-Rennen 2: Guarnoni glänzt bei seinem Heimspiel

Die in Rennen 1 abgehängten Honda-Piloten läuteten vom Start weg die Revolte ein. Am Ende der ersten Runde lagen sie beide in Führung. Alan Techer (Honda CBO - Michelin) führte vor Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin), der sich an sein Hinterrad klemmte. Auf dem dritten Platz lag Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) in einem Trio aus Favoriten mit Jérémy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) auf dem vierten und Mathieu Gines (Yamaha - Michelin) auf dem fünften Platz. Martin Renaudin (Yamaha Supported Moto&GP Addict - Pirelli) hatte einen schwierigeren Start und fiel auf den sechsten Platz zurück.

In den ersten Runden lieferten sich Techer und di Meglio einen harten Kampf um die Führung. Hinter ihnen lagen Foray auf Platz 3 und Guarnoni auf Platz 4 leicht zurück. Der Fahrer aus Toulouse erhöhte den Druck auf die Nummer 1. Gines hatte Mühe, den Kontakt zu den BMW zu halten, festigte aber seinen fünften Platz vor dem kämpferischen Renaudin, der mit einigen Längen Rückstand auf Platz 6 lag. Der Yamaha-Fahrer befand sich aber im Visier von Grégory Leblanc (Ducati TWR - Pirelli), der auf Platz 7 unterwegs war.

In der fünften Runde schnappte di Meglio Techer den ersten Platz weg. Nach mehreren Angriffen führt der ehemalige Grand-Prix-Weltmeister das Rennen an, ohne sich jedoch absetzen zu können. In der Folge schlossen Foray und Guarnoni wieder zum Führungsduo auf, was auf eine spannende zweite Rennhälfte hindeutete.

Dank der Langlebigkeit seiner Dunlop-Reifen war Guarnoni sehr aggressiv und übernahm nach zehn Runden den Platz vor Foray. Dieser musste dann zuschauen, wie sich die Spitze ohne ihn absetzte. Er beobachtete aus der Ferne die Überholmanöver von Guarnoni auf Techer und di Meglio in der 14. Runde. Trotz der zahlreichen Gegenangriffe des Honda-Duos blieb Guarnoni bis zur karierten Flagge vorne und triumphierte bei seinem Heimrennen. Eine Erleichterung für den französischen Meister von 2018, der in den drei vorangegangenen Rennen von der Pole Position gestartet war, ohne sich jedoch durchsetzen zu können. Nach seinem kleinen Fehler in Rennen 1 reagierte di Meglio und holte seinen dritten Podestplatz der Saison. Dies galt auch für Techer, der im Rennen den dritten Platz belegte. Foray holte sich die Punkte für den vierten Platz vor Gines.

Aktueller Stand der FSBK 2023

1. Mike DI MEGLIO - 79 Punkte.

2. Alan TECHER - 66 Punkte

3. Jérémy GUARNONI - 54 Punkte

4. Corentin PEROLARI (Challenger) - 53 Punkte.

5. Kenny FORAY - 52 Punkte