19 Teams rittern bei den Seitenwagen um den WM-Titel

Mitte Mai fällt auf dem Sachsenring der Startschuss für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2023. Bisher haben 19 Teams ihr Interesse bekundet, am höchsten Level des Dreiradsports teilzunehmen.

Die Spannung vor dem Auftakt der Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2023 steigt spürbar, denn die Winterpause war so lange wie schon viele Jahre nicht mehr. Ein Großteil der Teams nützte Rennen zu nationalen Meisterschaften in Großbritannien und Frankreich um sich für die ersten beiden WM-Läufe auf dem Sachenring vorzubereiten.

Mit Ende April haben sich 19 Teams für die Weltmeisterschaft eingetragen, fünf davon können bereits auf gesamt 16 WM-Titel zurückblicken.

Als Titelverteidiger bestreiten Todd Ellis/Emmanuelle Clement nicht mit der Startnummer 1, sondern mit ihrer vertrauten «6» die Saison. Das britisch-französische Paar, das im Vorjahr mit neun Siegen, fünf zweiten Plätzen und einem dritten Rang in 16 Rennen neue Maßstäbe gesetzt hat, fühlt sich gut vorbereitet für die mit Spannung erwartete Titeljagd.

Der in den Niederlanden wohnende Brite Tim Reeves ist der erfolgreichste derzeit noch aktive Fahrer im Teilnehmerfeld. Der sechsfache Champion aus Großbritannien hat sich diese Saison wieder seinen britischen Landsmann Mark Wilkes ins Boot geholt. Nach zwei Jahren in der IDM Seitenwagen legt er seinen Focus wieder auf die Weltmeisterschaft.

Auch das britische Brüderpaar Ben und Tom Birchall kehrt in die Weltmeisterschaft zurück, nachdem man sich 2021 und 2022 auf die heimische Meisterschaft und die Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man konzentriert hat. Dass die dreifachen Weltmeister immer noch zum engsten Favoritenkreis zu zählen sind, bewiesen sie mit einem Sieg beim Gastauftritt in Portugal 2021.

Mit dem Finnen Pekka Päivärinta (5 WM-Titel) und dem Niederländer Bennie Streuer (1 WM-Titel) werden zwei weitere ehemalige Titelträger in der Startaufstellung stehen. Ihnen gegenüber stehen mit den Briten Stephen Kershaw, Harry Payne und Sam Christie, dem Franzosen Ted Peugeot und dem Schweizer Lukas Wyssen junge erfolgshungrige Piloten.

Aus deutschsprachiger Sicht werden Josef Sattler und seinem Beifahrer Luca Schmidt, die sich in den beiden letzten Jahren im Kampf um den Titel in der IDM Seitenwagen gegen ihren Bonovo Action-Teamkollegen Reeves durchsetzen konnten, die besten Chancen eingeräumt. Gespannt darf man auf den ersten WM-Auftritt der Junioren Lennard Göttlich/Lucas Krieg sein.

Am Freitag, dem 12. Mai 2023, finden auf dem Sachsenring Trainings und das erste Qualifying statt. Am Samstag, dem 13. Mai 2023, werden das Abschluss-Qualifying und ein Sprintrennen über elf Runden ausgetragen. Im Hauptrennen am Sonntag gilt es 20 Runden auf der 3,67 Kilometer langen MotoGP-Strecke zurückzulegen.

Die Teilnehmerliste

#6 Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), LCR F1

#9 Claude Vinet/Christophe Darras (F), LCR F1

#10 John Holden, Ashley Hawes (GB), ARS F1

#11 Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR F1

#16 Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR F1

#19 Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR F1

#21 Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS F1

#29 Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR F1

#33 Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS F 1

#34 Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR F1

#35 Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS F1

#42 Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS F1

#44 Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR F1

#45 Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS F1

#55 Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS F1

#70 Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS F1

#74 Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR F1

#77 Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS F 1

#111 Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR F1