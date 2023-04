Rocco Caspar Sessler: Mathe und MotoGP

In Assen einen Pokal klargemacht

In seiner zweiten Saison beim Northern Talent Cup, der Nachwuchsserie von WM-Promoter Dorna, KTM und dem ADAC, will der Deutsche einiges besser machen als in seinem Rookie-Jahr. Klare Karriere-Planung vor Augen.

Rocco Caspar Sessler und sein MCA Racing Team gehen 2023 zum zweiten Mal gemeinsam im Northern Talent Cup an den Start. Nach dem gelungenen Auftakt-Wochenende auf der GP-Strecke von Assen rangiert der Teenager vor dem Rennen auf dem Sachsenring hinter den Phommara-Brüdern auf dem dritten Rang der Serie.

Rocco, Wie würdest du rückblickend dein erstes Jahr 2022 im NTC einschätzen?

Rocco Caspar Sessler: «Das erste Jahr hat Momente mit verschiedenen Emotionen mit sich gebracht. Ein sehr guter Moment war das Oschersleben-Rennen, einen eher nicht so guten Moment gab es leider in Le Mans. Alles im allem war die Saison nicht sehr gut, aber auch nicht schlecht.»

Was hast du in der Saison 2022 gelernt und wie kannst du das Gelernte in dieser Saison umsetzen?

«Ich habe gelernt, dass ich in den Qualifyings in den ersten Runden meine besten Zeiten fahren muss. Dies habe ich in Spanien mit dem vielen Training gut üben können.»

Was kannst du 2023 besser machen als in deiner Rookie-Saison 2022 im Northern Talent Cup?

«2023 muss ich mich bedingungslos durchsetzen, damit ich in der ersten Gruppe mitfahren oder sie sogar führen kann.»

Warum hast du entschieden, in diesem Jahr zum zweiten Mal im NTC anzutreten?

«Ich werde den NTC noch ein zweites Jahr fahren damit ich in den Red Bull MotoGP Rookies Cup kommen kann. Damit bin ich der Moto3 schon einen Schritt näher.»

Wie läuft es in der Schule? Was ist dein Lieblingsfach?

«In der Schule läuft es trotz der vielen Fehlstunden sehr gut, das macht es leichter von der Schule problemlos fernzubleiben, wenn ich für die Rennen frei brauche. Mein Lieblingsfach neben Sport ist Mathematik.»

Auf welches Rennen freust du dich in diesem Jahr am meisten?

«Ich freue mich sehr auf die Rennen am Sachsenring. Ich finde den Sachsenring eine sehr schöne Strecke und sie macht viel Spaß. In meiner ersten Saison hatte ich am Sachsenring auch ein schönes Rennen.»

Welches Ergebnis würde dich in dieser Saison glücklich machen und wie willst du es erreichen?

«Ich muss diese Saison gewinnen, damit ich in den Red Bull MotoGP Rookies Cup kommen kann. Dies gelingt mir natürlich nur mit so vielen Siegen wie möglich.»

Wo willst du in fünf Jahren sein?

«In fünf Jahren will ich in der Weltmeisterschaft fahren und dort schon so weit wie möglich aufgestiegen sein, um mein Ziel als MotoGP-Weltmeister eines Tages zu erreichen.»