NTC/ Assen: Zu Gast bei der Superbike-WM

Die Saison 2023 wird am kommenden Wochenende auf dem TT Circuit Assen eröffnet. Die Nachwuchspiloten von Dorna, ADAC und KTM starten im Rahmen der World-Superbike in den Niederlanden.

Start frei für die vierte Saison des Northern Talent Cup: Am kommenden Wochenende (21. bis 23. April) startet der Nachwuchscup im niederländischen Assen im Rahmen der Superbike- Weltmeisterschaft in die neue Saison. Insgesamt sind elf Länder im diesjährigen Northern Talent Cup vertreten. Die 27 permanenten Teilnehmenden kommen aus Österreich, den Niederlanden, Deutschland, Ungarn, Italien, Belgien, der Schweiz, Frankreich, der Tschechischen Republik, der Ukraine und Dänemark.

Bei einem Einführungslehrgang in der Motorsport Arena Oschersleben vor drei Wochen konnten die Nachwuchsfahrer bereits erste Kilometer auf ihren einheitlichen KTM RC4R Maschinen zurücklegen und sich auf die neue Saison vorbereiten. Dabei waren der Schweizer Lenoxx Phommara (Team Phommara), der Niederländer Jurrien van Grugten (BB64 Academy) und der Italiener Matteo Masili (Fairium Next Generation Riders Team) die Schnellsten.

Auch die deutschen Nachwuchstalente schlugen sich bereits gut. Rocco Caspar Sessler, der 2023 zum zweiten Mal im Northern Talent Cup an den Start geht, fuhr die fünftbeste Rundenzeit und fühlt sich bestens auf die neue Saison vorbereitet. «Ich freue mich sehr auf das Rennwochenende in Assen! Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, weil das NTC-Feld in diesem Jahr wieder sehr stark ist», so Sessler. Der 14-Jährige mag den TT Circuit. «Assen ist eine sehr gute und schnelle Strecke und hat lange Geraden, deshalb muss man im Qualifying unbedingt versuchen, eine gute Runde hinzubekommen.» Der MC Racing Pilot will nicht nur in den Niederlanden, sondern das ganze Jahr vorn dabei sein. Sessler ergänzt: «Mein Ziel ist es, den Northern Talent Cup 2023 zu gewinnen.»

Im JRP Academy Racing Team kommt Anakin Zelenak in diesem Jahr neu dazu. Der 14-Jährige freut sich auf sein erstes Rennwochenende: «Ich bin zuvor noch nie auf dem TT Circuit in Assen gefahren, aber ich habe viel Gutes über die Strecke gehört, also kann ich es kaum erwarten.» Als Rookie will Zelenak die Erwartungen besonders für die erste Runde noch nicht allzu hochschrauben. «Ich will mich stets verbessern und am Ende vielleicht ein paar Punkte mit nach Hause nehmen», formuliert er sein Ziel.

Die erste von insgesamt sieben Veranstaltungen in diesem Jahr beginnt am Freitagmorgen mit einem ersten 30-minütigen Freien Training um 09:00 Uhr, gefolgt von einem weiteren Freien Training um 13:35 Uhr und dem Qualifying um 17:45 Uhr. Am Samstag um 17:15 Uhr starten die NTC-Piloten dann bereits zum ersten Rennen der Saison und am Sonntag um 16:15 Uhr geht die rote Ampel zum zweiten 14 Runden langen Rennen aus.

Die NTC-Teilnehmerliste 2023

2 Jordan Bartucca/ITA

4 Niklas Wannenmacher/ AUT

5 Tom Willem Kuil/ NED

7 Rocco Caspar Sessler/ GER

9 Luis Rammerstorfer/ AUT

12 Martin Vincze/ HUN

14 Roberto Piras/ ITA

15 Julius Ahrenkiel-Frellsen/ DEN

16 Kyano Schoo/ NED

23 Lorenzo Pontillo/ BEL

25 Kimi-Nikita Gundermann/ SWI

29 Filip Novotny/ CZE

31 Delano Greven/ NED

33 David Sidorov/ UKR

36 Jurrien van Crugthen/ NED

41 Loris Dekkers/ BEL

42 Julius Coenen/ GER

46 Matteo Masili/ ITA

48 Lenoxx Phommara / SWI

53 Levin Phommara/ SWI

55 Anakin Zelenak/ GER

57 Kilian Holzer/ AUS

81 Daniel Krabacher/ AUS

95 Maxime Schmid/ SWI