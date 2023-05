Austrian Junior Cup 2023: Premiere am Sachsenring

Die Nachwuchsklasse startet von 12. bis 14. Mai am Sachsenring in die neue Saison. Gefahren wird gemeinsam mit dem Northern Talent Cup, doch jeder wird in seiner Klasse gewertet.

Von 12. bis 14. Mai startet der Austrian Junior Cup am Sachsenring (D) in die dritte Saison, dabei treten die Talente der österreichischen Motorrad-Talentschmiede erstmals in Deutschland an. «Der AJC ist auch 2023 wieder auf renommierten, internationalen Rennstrecken präsent, wir freuen uns auf viele spannende Duelle bei unseren Rennen in Österreich, Deutschland und Tschechien», erklärt Christoph Gerlach vom Veranstalter BG Sportpromotion. Bereits in den Vorjahren begeisterten die jungen Rider zahlreiche Fans an Rennstrecken in Österreich, Kroatien, der Slowakei und Tschechien.

AJC-Fahrerfeld 2023 mit bekannten Gesichtern

Gefahren wird in einer eigenen Wertung innerhalb des Northern Talent Cups, insgesamt neun Fahrer gehen im Austrian Junior Cup 2023 auf Punktejagd: Mit Kilian Holzer, Daniel Krabacher (beide Tirol), Niklas Wannenmacher, Denis Kiesewetter (beide Niederösterreich) und Luis Rammerstorfer (Oberösterreich) stehen fünf rot-weiß-rote Rider mit AJC-Erfahrung am Start. Dazu kommt mit dem Schweizer Kimi-Nikita Gundermann der AJC-Vizemeister 2022 sowie der junge Tscheche Jan Verner, der im Vorjahr ebenfalls bereits AJC-Rennen absolvierte. Komplettiert wird das Starterfeld mit zwei neuen Talenten aus Deutschland.

AJC-Neuling und MiniGP-Aufsteiger Alexander Weizel (D) steht 2023 erstmals im AJC-Fahrerfeld und startet bei seiner Premiere gleich mit einem Heimrennen am Sachsenring: «Ich habe mit Motocross und Pitbike angefangen und danach begonnen, auf Rennstrecken zu trainieren. Ich bin sehr froh, 2023 im Austrian Junior Cup starten zu können. Mein erster Eindruck vom Roll-out am Red Bull Ring war sehr positiv.» Luca Hafeneger (D) absolviert 2023 den nächsten Schritt auf dem österreichischen Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft: Das deutsche Zweirad-Talent schaffte nach einem Jahr in der MiniGP Austria Series den Sprung in den Austrian Junior Cup. Mittelfristig soll ein Gros des AJC- Starterfelds aus den eigenen Reihen, also aus der MiniGP Austria Series, kommen.