Moto Trophy: Sechs-Zylinder MV bei Odenwald-Klassik

Sie wurde nur einmal gebaut, die MV Agusta 6-Zylinder. Im Rennen sah man sie nie, denn die Änderung des Technik-Reglement verhinderte das. Zu sehen und zu hören ist dieses exklusive Exemplar in Walldürn.

Noch sind es einige Wochen bis zu den nächsten Veranstaltungen der Moto Trophy 2023. Als Nächstes steht das letzte verbliebene Flugplatzrennen in Deutschland, die Odenwald Klassik, im Juni auf dem Terminkalender. Im Wallfahrtsort Walldürn erinnert das Revival an das ehemalige Odenwaldring-Rennen, das in den 50er Jahren auf den Landstraßen der Umgebung ausgetragen wurde. Als Besonderheit wird dieses Jahr Bernd Wagner mit seiner legendären MV Agusta Werksmaschine mit dabei sein. Wer die einzige jemals gebaute 6-Zylinder MV sehen und vor allem hören will, darf sich diesen Termin nicht entgehen lassen. Außerdem in Aktion, die 4- und 3-Zylinder MV Agustas. Das Treffen der SoS, Sound of Singles, mit einem Sonderlauf rundet das Programm ab.

Dann geht es eine Woche nach dem Großen Preis der Niederlande auf den TT Circuit am ersten Juli-Wochenende nach Assen. Neben den Klassen der Moto Trophy sind dort die aktuellen Superbikes- und Supersport-Motorräder der Benelux Meisterschaft sowie die SSP 300 und Honda Talent Challenge am Start. Fahrer und Teams mit entsprechenden Motorrädern können als Gaststarter dort teilnehmen und schon mal für den im Herbst stattfindenden IDM-Meisterschaftslauf Abstimmungen unter Rennbedingungen vornehmen. Aber es steht nur ein begrenztes Kontingent an Startplätzen zur Verfügung.

Ebenfalls in Assen mit am Start die 50 ccm Maschinen der Classic- und Freetech-Klasse. Zusammen mit den in den Niederlanden beliebten Bromfietsen wird das zu einem großen Festival der kleinsten Motorrad-Kategorie. Zahlreiche Clubs und Aussteller sowie die Besitzer der Mopeds und Kleinkrafträder kommen zu dem Treffen.

Wer in Assen oder Walldürn fahren will, sollte baldmöglichst seine Nennung abgeben. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung werden auf der Homepage aktuell unter www.klassik-motorsport.com veröffentlicht.