Anakin Zelenak will möglichst viele NTC-Punkte

In Assen war Zelenak erstmals am NTC-Start

Für den Teenager aus Baden-Württemberg ist es die erste Saison in der von WM-Promoter Dorna, Hersteller KTM und dem ADAC initiierten Nachwuchsschule. Nach Stationen in der Mini-Bike-Szene hat er viel vor.

Mit 14 Jahren steigt Anakin Zelenak in dieser Saison mit dem JRP Academy Racing Team in den Northern Talent Cup ein. Auf der niederländischen Grand-Prix-Strecke von Assen bestand der 14-Jährige aus Bad Herrenalb nahe Karlsruhe seine Feuertaufe.

Wie bist du mit dem Rennsport in Kontakt gekommen?

Anakin Zelenak: «Als ich fünf Jahre alt war, bin ich manchmal mit meinem Vater mit zu seiner Arbeitsstätte gegangen. Da mir dann oft langweilig war, hat er mir dann mal ein Quad gekauft, damit bin ich dann immer im Hinterhof gefahren. Irgendwann hat mein Vater dann nach einer Quad-Strecke im Internet geschaut und dort den AMC Ettlingen und die Sandro Cortese Juniorbike Schule gefunden. Wir sind dann jeden Samstag dort hingefahren und haben zugeschaut. Nach etwa vier Wochenenden zusehen, wollte ich mal selber fahren. Es hat mir auf Anhieb Spaß gemacht und seitdem fahre ich Motorrad. Ich habe mit fünf Jahren auf dem Pocket-Bike angefangen, mit sieben habe ich dann ein Mini-Bike bekommen. Aktuell sind wir aber nicht mehr beim AMC Ettlingen, sondern beim Rheintal MSC.»

Gehst du noch zur Schule?

«Ich besuche die Wilhelm Ganzhorn Realschule in Conweiler und gehe in die achte Klasse. Zum Glück ist die Schule sehr sportorientiert und ich bekomme für meine Rennen frei. In der Schule läuft es gut, aber es ist schwer, die Schule mit dem Rennsport zu vereinen. Man fehlt viele Tage und verpasst dann Einiges in der Schule, was man natürlich selber zum Teil zwischen den Rennen an der Strecke nachholen muss.»

Welche Hobbies hast du außerhalb des Rennsports?

«Ich fahre gerne Downhill, Snowboard, GoKart und verbringe gerne Zeit mit Freunden.»

Welche Rennserien bist du bisher gefahren und was waren deine größten Erfolge auf zwei Rädern?

«Ich bin bisher im ADAC Mini Bike Cup gefahren, von 2017-2018 die Einsteigerklasse und 2019 bis 2020 die Nachwuchsklasse. Mein schönstes Erlebnis war mein erster Sieg 2018 im ADAC Mini Bike Cup am Sachsenring und mein Wild Card Start 2022 im Austrian Talent Cup am Red Bull Ring, wo ich auf Anhieb aufs Podium fahren konnte. Davor stand ich diverse male im Mini Bike Cup bereits auf dem Podium.»

Warum wolltest du 2023 unbedingt im Northern Talent Cup starten?

«Ich möchte im NTC starten, weil ich finde, dass es ein toller Cup für den Nachwuchs ist und weil es ein starkes Fahrerfeld ist, von dem ich hoffentlich viel lernen kann.»

Auf welches Rennen freust du dich am meisten?

«Ich freue mich am meisten auf den Sachsenring und auf den Hockenheimring vor deutschen Fans zu fahren.»

Was erwartest du von dir selbst in dieser Saison?

«Mein Ziel ist es, in möglichst viele Rennen in die Punkte zu fahren und am Jahresende ein Top-10-Ergebnis zu erreichen. Gegen ein Podium hätte ich auch nichts einzuwenden, wobei mir bewusst ist, dass die Konkurrenz sehr stark ist.»

Die NTC-Teilnehmerliste 2023

2 Jordan Bartucca/ITA

4 Niklas Wannenmacher/ AUT

5 Tom Willem Kuil/ NED

7 Rocco Caspar Sessler/ GER

9 Luis Rammerstorfer/ AUT

12 Martin Vincze/ HUN

14 Roberto Piras/ ITA

15 Julius Ahrenkiel-Frellsen/ DEN

16 Kyano Schoo/ NED

23 Lorenzo Pontillo/ BEL

25 Kimi-Nikita Gundermann/ SWI

29 Filip Novotny/ CZE

31 Delano Greven/ NED

33 David Sidorov/ UKR

36 Jurrien van Crugthen/ NED

41 Loris Dekkers/ BEL

42 Julius Coenen/ GER

46 Matteo Masili/ ITA

48 Lenoxx Phommara / SWI

53 Levin Phommara/ SWI

55 Anakin Zelenak/ GER

57 Kilian Holzer/ AUS

81 Daniel Krabacher/ AUS

95 Maxime Schmid/ SWI