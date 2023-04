Neu am Start: RegioCup 2023 goes IDM

Mit dem RegioCup bildet Speer Racing den Einstieg in den lizenzierten Motorradrennsport und ermöglicht den Klassensiegern einen Gaststart in der IDM. Kooperation mit DMSB seit diesem Jahr eröffnet neue Chancen.

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) ist die höchste Klasse im Motorradstrassenrennsport in Deutschland. Mit dem RegioCup 2023 hat Speer Racing seinen bereits seit vielen Jahren etablierten Cup mit dem DMSB nun zum nötigen Unterbau für die IDM weiterentwickelt. So bildet der RegioCup mit der Umstellung auf das DMSB-Clubsportreglement mit Lizenz und der Chance auf einen Gaststart in der IDM den Einstieg in den lizenzierten Motorradrennsport in Deutschland.

Im Rahmen des Speer Racing RegioCup finden fünf Rennen über acht Runden statt. Drei Läufe werden auf dem Hockenheimring ausgetragen, zwei auf dem Nürburgring. Mit der Anmeldung zum RegioCup erhalten alle Teilnehmer ab sofort eine DMSB-Clubsportlizenz. Sie erspart beim Aufstieg auf die Lizenz B+ die ansonsten notwendige Lizenzschulung.

Beiden Klassensiegern winkt in diesem Jahr zudem erstmals ein Gaststart beim IDM-Finale in Hockenheim vom 22.-24. September. Der Sieger der Moto 600 Jahreswertung erhält die Möglichkeit für einen Gaststart in der IDM Supersport, der Jahressieger der Moto 1000 für die Klasse Pro Superstock 1000.

Den Platz in der Klasse IDM Supersport stellt der IDM-Promoter im Rahmen der Nachwuchsförderung zur Verfügung, für die Pro Superstock 1000 übernimmt das der Cup-Promoter. Die Gastfahrer müssen jeweils eine gültige Lizenz (A für IDM Supersport und C für Pro Superstock 1000) und ein Motorrad gemäß Reglement vorweisen. Zudem muss das Motorrad vom Hersteller für Rennen homologiert sein.

Der Veranstalter

Seit 1985 versorgt Speer Racing Zweiradenthusiasten vom Einsteiger bis zum ambitionierten Cup-Racer mit dem Stoff, aus dem Kribbeln im Bauch gemacht wird. Mit dem Reutlinger Veranstalter erleben jährlich über 10.000 begeisterte Motorradfahrer professionelle Renntrainings auf den schönsten Rennstrecken Europas. Dabei sind hohe Sicherheitsstandards oberstes Gebot und maximaler Fahrspaß Programm.

Die Klassen

Moto 1000: 4-Zyl. über 650 ccm, 3-Zyl. über 675 ccm, 2-Zyl. über 890 ccm

Moto 600: 4-Zyl. über 500 ccm max. 650 ccm, 3-Zyl. über 600 ccm max. 675 ccm, 2-Zyl. über 600 ccm max. 890 ccm

Die Kontaktdaten

Speer Racing Sportveranstaltungen GmbH, Herrn Wolfgang Finsler, Geschäftsführer, Steigäckerstr. 1A, D - 72768 Reutlingen, Tel.: +49-7121-768080, racing@speer-racing.de, www.speer-racing.de

Die Termine 2023

24. – 25.04.2023 Hockenheim/GP-Strecke

12. – 13.06.2023 Nürburgring/GP-Strecke

03. – 04.07.2023 Hockenheim/IDM-Strecke

11. – 12.08.2023 Hockenheim/GP-Strecke

11. – 12.09.2023 Nürburgring/GP-Strecke