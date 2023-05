Jakob Rosenthaler (3.): «Ein Schauer über den Rücken»

Beim JuniorGP-Saisonauftakt fuhr der Österreicher Jakob Rosenthaler aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team am Sonntag in Estoril sensationell auf Rang 3.

«Mir fehlen immer noch ein wenig die Worte, denn es war von Anfang an ein Wahnsinnsrennen», schilderte Jakob Rosenthaler das wohl beste Rennen seiner bisherigen Karriere. «Vom 17. Startplatz aus kam ich richtig gut weg, und nach einer Runde war ich nahe an den Top-10, wenn nicht sogar unter den ersten Zehn. So ging es weiter, ich überholte einen nach dem anderen, bis ich an der Spitzengruppe dran war. Ich war etwas überrascht, wie leicht es mir von der Hand ging. Ich bin den schnellen Jungs gefolgt und habe das gemacht, was sie gemacht haben. Aber die rote Flagge zu diesem Zeitpunkt hat mich ein bisschen geärgert.»

Denn das Rennen musste nach einem Sturz unterbrochen werden, danach gab es einen Sprint über nur fünf Runden. «Die Unterbrechung war auch noch nervenaufreibend, weil es ziemlich chaotisch war und der Neustart lange dauerte. Aber als ich erfuhr, dass ich vom neunten Startplatz aus ins Rennen gehen kann, wusste ich sofort, dass viel möglich ist. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und das zu wiederholen, was ich vorher gut gemacht habe», erzählte der 16-Jährige aus Linz.

«Mit einem weiteren guten Start schaffte ich es sofort in die Top-5, und dann kam alles zusammen, worauf ich in all den Jahren hingearbeitet hatte, und als ich als Führender in die letzte Runde ging, lief mir ein Schauer über den Rücken», verriet Jakob. «Von da an wollte ich unbedingt am Ende auf dem Podium stehen. Leider ist mein Plan in der Schikane nicht aufgegangen, weil ich mich von den Jungs habe austricksen lassen. Aber ich kam mit viel Schwung aus der Zielkurve und war nur um Haaresbreite von Platz 3 entfernt.»

Tatsächlich rückte Rosenthaler aber noch auf den dritten Rang vor, weil der ursprünglich drittplatzierte Spanier Álvaro Carpe (Husqvarna) disqualifiziert wurde, nachdem er das erforderliche Mindestgewicht unterschritten hatte.

Moto3-Resultate JuniorGP Estoril, 7. Mai:

1. Nico Carraro (I), GASGAS, 5 Rdn in 8:52,648 min. 2. Ángel Piqueras (E), Honda, + 0,002 sec. 3. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, + 0,275. 4. Luca Lunetta (I), KTM. 5. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS. 6. Xabier Zurutuza (E), KTM. 7. Elia Bartolini (I), Honda. – WM-Stand: 1. Carraro 25. 2. Piqueras 20. 3. Rosenthaler 16. 4. Lunetta 13. 5. Roulstone 11. 6. Zurutuza 10.