IBPM 2023: Saison-Auftakt in Rijeka im Mai

Der Startschuss zur diesjährigen Int. Bike-Promotion-Meisterschaft fällt in der ersten Maiwoche im kroatischen Rijeka. Veranstalter Michael Dangrieß von MAXX Adrenalin freut sich über ein volles Haus.

«Wir hatten über den Winter sehr, sehr gute Einschreibezahlen in die IBPM und daran hat sich auch nichts geändert. Schon in Kroatien werden wir randvolle Felder in allen Klassen erleben. Das war wegen des langen Anreiseweges nicht unbedingt zu erwarten und erfüllt uns umso mehr mit Stolz», so das Statement des Veranstalters.

Aber nicht nur die Quantität hat einen Sprung nach vorn gemacht, auch qualitativ ist das Fahrerfeld stärker geworden. «Schon in den letzten Jahren hat die sportliche Entwicklung der Serie einen sehr positiven Verlauf genommen», freut sich Dangrieß. «Positiv auch deshalb, weil sich trotz der vielen schnellen Leute auch diejenigen in der IBPM wohlfühlen können, die sich noch entwickeln. Unser Motto ‚One passion. One family.‘ wird im Fahrerlager und auf der Strecke wirklich gelebt. Der Einstieg von Cracks wie Robert Conrads, Tim Holtz, Danijel Peric und Rene Hennemann, um nur ein paar Beispiele zu nennen, wird daran nichts ändern. Wir kennen diese Fahrer und wissen, dass sie zu uns passen. Aber durch sie und die zahlreichen starken Wiederholungstäter werden aus den Rennen sportliche Spektakel, auf die man extrem gespannt sein darf. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.»

Ebenfalls am Start auf dem beliebten Kurs im Norden Kroatiens sind der BMW RR Cup, die German Twin Trophy und der German Endurance Cup. Der BMW RR Cup verzeichnet dieses Jahr ebenso gute Einschreibezahlen wie die IBPM und ist in Rijeka mit der maximal möglichen Anzahl Teilnehmender im Rennen vertreten. Zahlreiche neue Mitglieder der Cup-Familie werden dort zum ersten Mal auf die gestandenen Cuppies treffen und es wird spannend zu sehen, wer sich in den ersten beiden Vergleichen wie präsentiert.

Die German Twin Trophy geht in ihre nächste Saison, sie hatte ihren Ursprung vor vielen Jahren in der damaligen Klasse 4 des Seriensports und ist seitdem eine Startrampe für Nachwuchsfahrer, die einen preiswerten und stressfreien Einstieg ins Renngeschehen bevorzugen. Die GTT teilt sich in Rijeka die Rennen mit den Piloten der IBPM-Klasse SBK750.

Am zweiten Tag des Events startet auch der German Endurance Cup in die neue Saison. Die traditionsreiche Langstreckenserie ist nun auch schon über 20 Jahre alt und erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Konträr zum allgemeinen Trend in der Langstrecke verzeichnet selbst die Ein-Motorrad-Klasse eine steigende Zahl an Einschreibungen. «Langstrecke ist immer etwas ganz Besonderes, weil es da auf das Zusammenspiel der Teammitglieder, konstante Leistung der Fahrer, eine gute Strategie und Taktik bei den Wechseln, Zuverlässigkeit der Technik und auch ein bisschen Glück ankommt», weiß Dangrieß. «Es spielen erheblich mehr Faktoren eine Rolle als bei einem Sprintrennen. Und legendär ist der Zusammenhalt der Teams untereinander. Man hilft sich eher als dass man sich bekämpft. So wollen wir Rennsport haben. Wir sind sehr glücklich über den Zuspruch, auch im GEC werden wir mit der maximal möglichen Anzahl Teams ins Rennen gehen.»

Abgerundet wird die Auftaktveranstaltung durch die technischen Services, die bekanntlich gerade bei Saisonbeginn gefragt und gefordert sind. Lars Sänger von Motorradtke wird hauptsächlich die mehr als 50 Yamaha-Piloten betreuen, maßgeblich für die BMW-Fraktion ist RS Speedbikes mit dem HP Race Support zuständig und die Suzuki-Fahrer haben mit Martin Helbig einen erfahrenen Händler und Ansprechpartner vor Ort.

Wer live mitfiebern möchte kann dies über das Livetiming tun. Zudem wird es eine Videoproduktion als Zusammenfassung geben, die über den Youtube-Kanal von MAXX Adrenalin im Nachgang zur Verfügung gestellt wird.

Die weiteren IBPM-Termine 2023

09.-11. Juni Nürburgring GP/GER

07.-09. Juli Autodrom Most/CZE

21.-23. Juli TT Circuit Assen/NED

25.-27. August Automotodrom Brno/CZE

08.-10. September Schleizer Dreieck/GER