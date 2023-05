NTC/Sachsenring: Zweite Runde für den Nachwuchs

Zur zweiten Veranstaltung des Northern Talent Cup 2023 starten die Piloten mit der IDM zusammen auf der deutschen Grand Prix-Strecke. Nach seinem Podest in Assen hat Rocco Caspar Sessler Großes vor.

Nur wenige Wochen nach der ersten Veranstaltung geht es an diesem Wochenende (12. bis 14. Mai) für die Nachwuchspiloten des NTC weiter auf dem Sachsenring, wo sie bei der Saison-Eröffnung der IDM 2023 an den Start gehen werden.

Der Auftakt des Northern Talent Cup zur Saison 2023 auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden hatte es bereits in sich und lieferte das komplette Paket mit einem Regenrennen und einem Lauf im Trockenen, die von den Schweizer Fahrern des Team Phommara Levin Phommara und seinem Bruder Lenoxx Phommara entschieden wurden. Nun reist Lenoxx Phommara mit 41 Punkten als Meisterschaftsführender an den Sachsenring, nachdem er in Assen einen dritten Platz und einen Sieg einfahren konnte.

Sein jüngerer Bruder Levin kommt mit 35 Punkten als Zweiter der Gesamtwertung am Sachsenring an, dicht gefolgt vom schnellsten Deutschen, Rocco Caspar Sessler, der 30 Punkte auf seinem Konto hat, nachdem er in Assen einen sechsten Platz und mit Rang zwei im zweiten Rennen sein erstes Podest im Northern Talent Cup einfahren konnte.

Der 14-Jährige freut sich auf das Wochenende: «Der Sachsenring ist eine meiner Lieblingsstrecken im NTC-Kalender.» Der MCA Racing Team bereitete sich mit viel Training vom Pit Bike Fahren bis hin zu Joggen auf das Rennwochenende vor. «Der Sachsenring ist eine anstrengende Strecke und ich weiß, dass ich die Renndistanz dieses Jahr ohne Probleme durchhalten werde. Ich möchte dieses Jahr den NTC-Titel gewinnen, also ist es mein Ziel am Sachsenring so viel Punkte wie nur möglich zu holen», ergänzt Sessler.

Martin Vincze aus Ungarn (VM Racing Team) liegt mit 29 Punkten direkt hinter Sessler und wird ebenso weiter fleißig Zähler sammeln wollen, genauso wie der Franzose Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team), der nach der ersten Runde mit 22 Punkten auf Position fünf der Gesamtwertung liegt.

Anakin Zelenak erlebte derweilen in den Niederlanden sein erstes aufregendes NTC-Wochenende. Nach einem Nuller im ersten Rennen punktete er mit Rang acht in Lauf zwei und liegt somit vor diesem Wochenende auf Position elf der Gesamtwertung. «Ich kenne den Sachsenring bisher noch nicht und bin sehr gespannt darauf», so der 14-jährige JRP Academy Racing Team-Fahrer, der sich vor der zweiten Runde mit Ausdauer- und Krafttraining fit hält. «Ich hoffe, dass ich wieder in die Punkte fahren und viel dazulernen kann», so Zelenak.

Das IDM-Rennwochenende beginnt für die Northern Talent Cup-Piloten am Freitag um 9:30 Uhr und um 13:30 Uhr mit den ersten beiden 25-minütigen Freien Trainings, gefolgt vom ersten Qualifying am Freitag von 17.15 bis 17:45 Uhr und dem zweiten Qualifying am Samstagmorgen von 10:00 bis 10:30 Uhr. Am Samstag um 14:25 Uhr startet das erste Rennen, während der zweite Lauf am Sonntag um 14:35 Uhr gestartet wird. Beide Rennen können im Live-Stream der IDM unter idm.de/live verfolgt werden.

Die NTC-Teilnehmerliste 2023

2 Jordan Bartucca/ITA

4 Niklas Wannenmacher/ AUT

5 Tom Willem Kuil/ NED

7 Rocco Caspar Sessler/ GER

9 Luis Rammerstorfer/ AUT

12 Martin Vincze/ HUN

14 Roberto Piras/ ITA

15 Julius Ahrenkiel-Frellsen/ DEN

16 Kyano Schoo/ NED

23 Lorenzo Pontillo/ BEL

25 Kimi-Nikita Gundermann/ SWI

29 Filip Novotny/ CZE

31 Delano Greven/ NED

33 David Sidorov/ UKR

36 Jurrien van Crugthen/ NED

41 Loris Dekkers/ BEL

42 Julius Coenen/ GER

46 Matteo Masili/ ITA

48 Lenoxx Phommara / SWI

53 Levin Phommara/ SWI

55 Anakin Zelenak/ GER

57 Kilian Holzer/ AUS

81 Daniel Krabacher/ AUS

95 Maxime Schmid/ SWI