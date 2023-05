Seitenwagen-WM Sachsenring: Der Tag der Briten

Das Hauptrennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft wurde eine Beute von Ben und Tom Birchall. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood und Sam und Tom Christie vervollständigten den Triumph der britischen Teams.

Wie schon am Vortag im Sprintrennen konnten Ben und Tom Birchall ihre Pole-Position nicht in die Führung ummünzen. Es waren wieder Harry Payne/Kevin Rousseau, die als Erste in die Startkurve einbogen und danach die heftigen Angriffe des Brüderpaars abwehrten. Aber in der zweiten Runde auf dem 3,671 Kilometer langen MotoGP-Kurs setzten sich die Vortagessieger unwiderstehlich an die erste Stelle. Die Briten, die bereits drei WM-Titel und einen Gesamtsieg im Weltcup auf ihrem Konto haben, sollten bis zum Zielstrich den ersten Platz auch nicht mehr aus der Hand geben.

Payne/Rousseau hatten in der zweiten Runde nicht nur die Führung verloren, sondern auch noch den zweiten Rang an Stephen Kershaw/Ryan Charlwood abgeben müssen. Aber für den auf der Isle of Man lebenden Briten und seinem französischen Beifahrer kam es in Folge noch schlimmer. Bei Halbzeit fielen das für das Steinhausen Racing Team fahrende Paar auch noch hinter Sam und Tom Christie zurück und der Versuch, die verloren gegangene Position wieder gutzumachen, endete in einem Dreher, der sie an die sechste Stelle zurückfallen ließ.

Kershaw/Charlwood, die im Sprintrennen bereits in der Frühphase ihren Seitenwagen mit einem Defekt abstellen mussten, hielten über die gesamte Renndistanz von 20 Runden dem Druck der Christie-Brüdern stand. Dahinter lieferten sich die regierenden Weltmeister Todd Ellis/Emmanuelle Clément mit Ted und Vincent Peugeot einen packenden Kampf um die vierte Position. Die Sohn-Vater-Paarung musste sich schließlich um 12 Tausendstelsekunden geschlagen geben, entschied aber die interne Wertung für die IDM Seitenwagen klar für sich.

Auf dem siebenten Platz landeten Tim Reeves/Mark Wilkes, die in der Schlussphase des samstägigen Rennens wegen eines technischen Problems ausfielen und damit einen sicher scheinenden dritten Rang aus der Hand geben mussten. Mit Bennie Streuer/Kevin Kölsch, Josef Sattler/Luca Schmidt und Pekka Päivärinta/Ilse de Haas folgten unmittelbar danach drei weitere Gespanne des Teams Bonovo Action. Mit dem zwölften Platz lieferte der 18-jährige Lennard Göttlich mit seinem 20-jährigen Beifahrer Lucas Krieg aus dem Bonovo Action Junior Team erneut eine Talentprobe ab.

Spannend gestaltete sich auch der Kampf um die Plätze 14 und 15. Der Slowene Janez Remse und sein österreichischer Beifahrer Manfred Wechselberger konnten sich von der achten bis in die 20. Runde vor Max Zimmermann/Ronja Mahl halten. Im letzten Umlauf nützte die deutsche Paarung ein Überrundungsmanöver, aber zwei Kurven vor dem Zielstrich holten sich Remse/Wechselberger die 14. Position zurück, die sie auch nicht mehr aus der Hand gaben. Keine Punkte gab es nach einem Boxenstopp für Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek.

Ergebnis, Sachsenring, Hauptrennen

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 20 Runden. 2. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 6,906 sec zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +7,832 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément, LCR Yamaha. 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 6. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 7. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 8. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 9. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha. 10. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 11. John Holden/Ashley Hawes (GB), ARS Yamaha. 12. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha. 13. Tom Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 14. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha. 15. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha. 16. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 17. Claude Vinet/Christophe Darras (F), LCR Yamaha. 18. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. Ausgefallen: Markus Schwegler/Marcel Fries (D/CH), LCR Yamaha. Schnellste Runde: Birchall/Birchall in 1:28,109 min.

WM-Stand nach 2 Rennen

1. Birchall/Birchall, 50 Punkte. 2. Payne/Rousseau, 30. 3. Ellis/Clément, 29. 4. Kershaw/Charlwood, 20. 5. Päivärinta/de Haas und Streuer/Kölsch, je 19. 7. Christie/Christie und Sattler/Schmidt, je 17. 9. Holden/Hawes, 14. 10. Göttlich/Krieg, 12. 11. Peugeot/Peugeot, 11. 12. Reeves/Wilkes und Remse/Wechselberger, je 9. 14. Archer/Thomas, 8. 15. Zimmermann/Mahl, 7. 16. Cable/Richardson, 4. 17. Kimeswenger/Sedlacek, 3. 18. Vinet/Darras, 2. 19. Schwegler/Fries, 0.