Sessler feiert ersten Sieg im Northern Talent Cup

Im Rahmen der IDM war der Northern Talent Cup, die Nachwuchsschule von Dorna, KTM und ADAC auf dem Sachsenring. Die Siege teilten sich Rocco Caspar Sessler und Lenoxx Phommara. Der Schweizer weiter Erster.

Starkes Wochenende für Rocco Caspar Sessler beim zweiten Event des Northern Talent Cup 2023 im Rahmen der IDM. Der Deutsche konnte auf dem Sachsenring seinen Debüt-Sieg in der stark besetzten Nachwuchsserie feiern. Er gewann den ersten Lauf am Samstag und wurde am Sonntag im zweiten Rennen um nur knapp von Lenoxx Phommara (Team Phommara) geschlagen.

Nachdem das erste Rennen am Samstag aufgrund eines Sturzes nach wenigen Runden abgebrochen werden musste, wurde für acht Runden neu gestartet. Dabei konnte sich Sessler nach einem packenden und engen Kampf durchsetzen und gewann sein Heimrennen. Der 14-Jährige konnte sich mit nur 0,121 Sekunden gegen seinen MCA Racing-Teamkollegen Julius Ahrenkiel-Frellsen aus Dänemark durchsetzen, der seinerseits mit Platz 2 sein erstes NTC-Podium einfuhr.

Der Italiener Matteo Masili (Fairium Next Generation Riders Team) musste sich indes um 0,534 Sekunden auf Platz 3 geschlagen geben, gefolgt von Lenoxx Phommara (Team Phommara). Der Schweizer, der als Meisterschaftsführender nach der ersten Runde angereist und von der Pole Position aus gestartet war, verpasste das Podium um nur 0,286 Sekunden, und schlug den Ungar Martin Vincze (VM Racing Team) dabei um 0,062 Sekunden.

Im zweiten Rennen, wo es in der ersten Kurve ordentlich schepperte, ging Sessler zunächst in Führung, doch Phommara holte bis zum Ende des 15 Runden langen Laufes wieder auf. Schließlich musste sich der Deutsche dem Schweizer im zweiten Lauf am Sonntag knapp geschlagen geben. Sessler fuhr nur 0,035 Sekunden hinter Phommara ins Ziel. «Dieses Wochenende am Sachsenring war sehr erfolgreich. Ich konnte von den 50 möglichen Punkten 45 ergattern», so der 14-Jährige.

«Das erste Rennen war sehr gut. Ich war von Anfang an vorne und konnte viele Kilometer führen. Zum Schluss bin ich dann im hinteren Teil der Gruppe geblieben und konnte somit in der letzten Runde durch den Windschatten den Vorteil nutzten und an die Spitze zurückkommen», schildert Sessler den ersten Lauf. «Im zweiten Rennen konnte ich fast das ganze Rennen lang führen. Leider bin ich dann als Erster in die letzte Runde, hab versucht einen kleinen Abstand herauszufahren, aber das hat leider nicht geklappt. Ich wurde dann aus dem Windschatten heraus überholt und bin 0,03 Sekunden hinter dem ersten ins Ziel gekommen», ergänzte er.

Sesslers Teamkollege Ahrenkiel-Frellsen landete nur 0,084 Sekunden hinter Sessler auf Platz 3 und holte damit ebenso ein weiteres Podest für das MCA Racing Team. Vincze folgte dicht hinter dem Dänen auf Rang vier vor dem Franzosen Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team).

Anakin Zelenak erlebte hingegen ein schwieriges Wochenende. Nachdem sich der Rookie im Northern Talent Cup mit jeder Session steigern konnte und sich für Platz 8 qualifiziert hatte, hatte er im ersten Rennen mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach einem Sturz konnte er zum zweiten Rennen nicht antreten. «Ich habe mir eine leichte Gehirnerschütterung beim Sturz zugezogen. Das war auch der Grund, warum ich leider nicht am zweiten Lauf eilnehmen konnte», berichtet der 14-Jährige. «Das Wochenende fing eigentlich ganz gut an. Ich habe mich auf dem Bike gut gefühlt und wir konnten uns Turn für Turn verbessern, sodass ich mich am Ende mit 0,6 Sekunden Abstand auf die Spitze auf P8 qualifizieren konnte.»

Im ersten Rennen verlor Zelenak nach dem Start in der ersten Kurve ein paar Plätze. «Aber ich konnte mich in den nächsten Runden wieder nach vorn kämpfen. Auf P6 liegend ist dann in der Kurve nach dem Wasserfall leider ohne Ankündigung mein Motor ausgegangen», berichtet er. Zelenak lobte seine JRP Academy Racing Crew. «Das Team hat einen mega Job gemacht und das Bike für Sonntag wieder komplett aufgebaut, aber leider konnte ich dann aus gesundheitlichen Gründen nicht an Rennen zwei teilnehmen. Es ist schade für das Team und mich, denn es wären sicher ein Top-10-Ergebnis und wichtige Punkte geworden. Der Fokus liegt jetzt auf Oschersleben und mit ein bisschen Glück können wir hoffentlich dort Punkte holen», fügt er hinzu.

In der Gesamtwertung führt Lenoxx Phommara nach zwei von sieben Runden weiterhin mit insgesamt 79 Punkten, gefolgt von Sessler, der mit 75 Punkten auf Rang zwei und damit dicht an der Spitze liegt. Vincze belegt Rang drei mit 53 Punkten vor Ahrenkiel-Frellsen mit 51 Zählern und Nativi mit 43 Punkten. Zelenak konnte am Sachsenring nicht punkten und hat mit seinen insgesamt acht Zählern aus Assen derzeit den 17. Rang der Gesamtwertung inne.

Die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup gehen nun in eine knapp dreiwöchige Pause, bevor sie vom 2. bis zum 4. Juni gemeinsam mit der IDM in der Motorsport Arena Oschersleben zur dritten Runde an den Start gehen. Ende März hatten die NTC-Fahrer bereits die Chance die Motorsport Arena in Oschersleben bei einem zweitägigen Test kennenzulernen.