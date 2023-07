FSBK/Magny-Cours: Mike di Meglio auf Titelkurs

Das Podest in Magny Cours

Mike di Meglio will Meister werden

Beim dritten Rennen der Französischen Superbike-Meisterschaft holte der Ex-Weltmeister di Meglio einen Sieg und einen zweiten Platz und baut damit seine Führung aus. Doch Kenny Foray ist ihm auf den Fersen.

Im Morgengrauen des vergangenen Sonntags warteten die Zuschauer ungeduldig auf die Öffnung der Tore der Rennstrecke von Nevers Magny-Cours in Frankreich. Die Bedingungen für ein tolles Spektakel auf der Rennstrecke waren angerichtet gegeben. Der Moto Club Nevers und die Fédération Française de Motocyclisme waren Gastgeber des vierten Laufs der Französischen Meisterschaft FSBK-FE, einer entscheidenden Etappe in der Mitte der Saison.

Superbike Rennen 1: Mike di Meg vorne

Im ersten Rennen des Tages in der Königsklasse behielt Pole-Setter Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) seinen ersten Platz und führte nach der ersten Runde das Rennen an. Auf dem zweiten Platz folgte Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin), der mit seiner Honda #36 wieder einmal einen Blitzstart hinlegte. Christophe Ponsson (BMW - Michelin) lag auf dem dritten Platz und hatte gleich mehrere Fahrer an seinem Hinterad kleben: Alan Techer (Honda CBO - Michelin), dazu Jérémy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) und Corentin Perolari (Yamaha Moto Ain - Pirelli). Die Ducati #38 von Grégory Leblanc (Ducati TWR- Pirelli) belegte den siebten Platz vor dem Nachwuchspiloten Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli) auf dem 8. Mathieu Gines (Yamaha Supported Team 41 Performance - Michelin) lag ebenfalls auf der Lauer.

Die ersten drei Piloten waren lange innerhalb einer Sekunde unterwegs. Foray musste sich dabei gegen den drängelnden Foray erwehren. Techer als Dritter verlor ein wenig den Anschluss und geriet unter Druck von BMW-Pilot Guarnoni. Gines hatte sich da schon auf den fünften Platz vorgearbeitet.

Zur Halbzeit des Rennens wurde die rote Flagge geschwenkt. Grégory Leblanc, der sich wieder nach vorne gekämpft hatte, stürzte schwer, blieb aber glücklicherweise ohne größere Verletzungen. Das Rennen wurde nach der Reihenfolge im ersten Rennabschnitt für fünf Runden neu gestartet. An der Reihenfolge der Top-Fünf ändert sich auch beim zweiten Anlauf nichts. Foray blieb an der Spitze und setzte sich von seinen Verfolgern, angeführt von Ex-Weltmeister di Meglio, ab. Bis zu seinem Sturz in Kurve 7, zwei Runden vor dem erhofften Sieg.

Den schnappte sich dann di Meglio, der damit seine Tabellenführung ausbaute. Ponsson eroberte Platz 2 und Gines schnappte Techer noch den dritten Platz weg.

Superbike Rennen 2: Foray ist der Boss

Beim Start ins zweite Rennen war es Mike di Meglio, der das Kommando an der Spitze übernahm. In seinem diekten Gefolge: Ponsson, Guarnoni und Gines. Alan Techer (Honda CBO - Michelin) vervollständigte die Top 5. Der aktuelle Meister Foray war dagegen erst auf Platz 7 zu finden. Zwischenzeitlich übernahm Guarnoni den ersten Platz, doch lange Spaß hatte der Mann aus Toulouse nicht daran. Er stürzte.

Damit lag di Meglio wieder an der Spitze, dicht gefolgt von Christophe Ponsson auf Platz 2, der wiederum von Mathieu Gines auf Platz 3 und Kenny Foray auf Platz 4 bedroht wurde, der übermotiviert war und eine starke Aufholjagd startete. Techer war da mit seiner Honda schn leicht abgeschlagen als Fünfter unterwegs.

In den letzten Runden ging es unter den ersten Vier turbulent zu, denn jeder rechnete sich Chancen auf den Sieg aus. Am Ende sah Foray die Zielflagge als Erster, mit einem zarten Vorsprung von 0,125 Sekunden vor Ponsson und di Meglio. Gines war nach dem vierten Platz mittelprächtig frustriert.

Die Tabelle der FSBK 2023

1. Mike DI MEGLIO - 147 Punkte.

2 . Kenny FORAY - 129 Punkte

3. Mathieu GINES - 118 Punkte

4. Alan TECHER - 116 Punkte

5. Corentin PEROLARI (Challenger) - 96 Punkte