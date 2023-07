Imatra: Hickman Zweiter, Punktemaximum für Maurer

Das zweite Rennen der IRRC Superbike in Imatra brachte einen Sieg von Erno Kostamo vor Peter Hickman. Mit dem fünften Platz hinter vier Gastfahrern holte sich Lukas Maurer 25 wichtige Punkte für die Meisterschaft.

Nach der Einführungsrunde für das zweite Superbike-Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) in Imatra wanderten die besorgten Blicke gegen den Himmel. Dunkle Wolken ließen einen heftigen Regenschauer befürchten. Gerade als sich die Fahrer auf den Weg in die Aufwärmrunde machten, öffneten sich auf einigen Streckenabschnitten die Schleusen. Kurze Zeit später regnete es auch bei Start und Ziel wie aus Kübeln.

Nach einer halbstündigen Pause sollten die Fahrer wieder auf die auf 4,950 Kilometer verkürzte Version des früheren Grand-Prix-Kurses, der nach dem berühmten finnischen Motorradrennfahrer Jarno Saarinen benannt wurde, geschickt werden, doch gerade als man sich für den Restart zurecht gemacht hatte, wurde die Startprozedur gestoppt, weil der Niederländer Joey den Besten auf der Gegengeraden schwer zu Sturz gekommen war.

Eine weitere halbe Stunde später wurden die Fahrer aufgefordert, ins Fahrerlager zurück zu kehren, weil nicht absehbar war, wie lange die Bergung des Verunglückten dauern wird. Mit über zweistündiger Verspätung gegenüber der ursprünglich Startzeit wurde ein neuerlicher Startversuch unternommen und die Renndistanz von zehn auf sechs Runden verkürzt. Der Regenschauer hatte in der Zwischenzeit aufgehört.

Während sich Kostamo seinen Ruf, der King von Imatra zu sein, mit einem klaren Start-Ziel-Sieg unterstrich, holte sich dahinter Peter Hickman (PHR Performance) den zweiten Platz. Ohne die Hilfe von Eemeli Lahti wäre für den momentan schnellsten Straßenrennfahrer dieser Erfolg allerdings nicht möglich gewesen. Der Finne überließ Hicky, der nicht mit dermaßen nassen Bedingungen gerechnet und deswegen zu wenig Regenreifen eingepackt hatte, einen Satz Reifen.

Hinter den einheimischen Piloten Ville Valtonen und Lahti ging der fünfte Platz an Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS), der sich einige Runden der Angriffe des Deutschen David Datzer (MTP-Racing by Syntainics Penz13) erwehren musste. Weil vor ihm nur nicht punkteberechtigte Gastfahrer die Zielflagge sahen, holte sich der Eidgenosse das Punktemaximum und führt die Meisterschaft mit einem komfortablen Vorsprung von 48 Punkten an.

Wie bereits am Samstag zeigte sich Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) bestens disponiert. Nach einem mäßigen Start machte er Position um Position gut. Zwei Runden vor Schluss überholte er auch noch den Italiener Luca Gottardi (Syntainics Racing by Penz13) und sicherte sich als zweitbester IRRC-Pilot den siebenten Platz. Auf den Plätzen 9 und 10 landeten Patrick Hoff (Neumann Racing) und Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad).

IRRC Superbike, Imatra

Ergebnis Rennen 2

1. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, 10 Runden in 12:26,287 min. 2. Peter Hickman (GB)*, BMW, 6,379 sec zur. 3. Ville Valtonen (FIN)*, BMW, +6,656 sec. 4. Eemeli Lahti (FIN)*, Yamaha. 5. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 6. David Datzer (D)*, BMW. 7. Nico Müller (D), BMW. 8. Luca Gottardi (I), BMW. 9. Patrick Hoff (D), BMW. 10. Didier Grams (D), BMW. Ferner: 18. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 21. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 23. Dirk Walter (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 6 von 11 Rennen)

1. Lukas Maurer (CH), 140 Punkte. 2. Patrick Hoff (D), 92. 3. Didier Grams (D), 87. 4. Joey den Besten (NL), 64. 5. Nico Müller, 58. 6. Markus Karlsson (S), 57. 7. Vincent Lonbois (B), 53. 8. Luca Gottardi, 52. 9. Johannes Schwimmbeck (D), 40. 10. Laurent Hoffmann (B), 44. Ferner: 12. Florian Astner (A), 19. 15. Marcel Elsner (D), 12. 17. Olivier Lupberger (CH), 10. 18. Dirk Walter (D), 6. 21. Reinhard Strack (D), 4. 25. Rene Grundei (D), 1.