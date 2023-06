ARRC Sugo: Sieg und Gesamtführung für Reiterberger

Markus Reiterberger (Onexox BMW TKKR Racing) übernahm beim Wochenende der FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 im japanischen Sugo die Führung im Gesamtklassement.

Beim dritten Event der laufenden Saison beendete der Bayer das Regenrennen am Samstag auf Platz 2 und gewann souverän das zweite Rennen am Sonntag. Obwohl der Kurs für ihn absolutes Neuland war, fuhr er schnell gute Rundenzeiten. Am Freitag stellte er bereits im zweiten Training einen neuen Streckenrekord auf. «Am Freitag ging es für mich darum, die Strecke in Sugo zu lernen. Ich habe mir einige Onboard-Aufnahmen angesehen und bin die ersten Runden hinter meinem Teamkollegen gefahren», beschreibt er seine Fernreise nach Japan. «Bereits im zweiten Training konnte ich nach nur 20 Runden auf der Strecke den bestehenden Rekord brechen und verbesserte meine Zeit im dritten Training noch einmal.»

Im Qualifying am Samstag sicherte sich Reiterberger Startplatz 2. Dann setzte Regen ein und das Onexox BMW TKKR Racing Team musste die BMW M 1000 RR auf nasse Bedingungen abstimmen. «Im Qualifying am Samstag konnte ich den weichen Reifen nicht ganz nutzen», schildert er. «Auch der Vorderreifen bereitete uns hier einige Schwierigkeiten, weil der gewohnte harte Vorderreifen nicht verfügbar war.

In einem taktisch cleveren Rennen wurde der vierfache IDM Superbike-Champion Zweiter und übernahm die Gesamtführung. Diese baute er durch einen souveränen Sieg im Sonntags-Rennen weiter aus. «Obwohl ich ziemlich lange nicht mit den japanischen Dunlop-Regenreifen gefahren war, kam ich gut ins Rennen», geht Reiterbergers Bericht weiter. «Ich hatte einen super Start und fuhr auf Position 3. Die Spitzengruppe legte ein hohes Tempo vor. Ich schonte meine Reifen, als der Kurs abtrocknete. Das zahlte sich aus, denn die Spitzengruppe fiel zurück. Ich verwaltete den Reifen gut und kam Kasma Daniel an der Spitze näher. Vielleicht hätte ich ihn noch überholen können, aber da mein direkter Meisterschaftskonkurrent weit zurückgefallen war, verzichtete ich auf Risiko. Mit Platz 2 im ersten Rennen übernahm ich die Führung in der Fahrerwertung.»

«Im zweiten Rennen fuhr ich von Beginn an ein hohes Tempo und konnte mich leicht absetzen», sagt er. «Danach zog ich mein Renntempo durch. Mein Vorsprung wurde immer größer, am Ende waren es mehr als 17 Sekunden. Es hat hier richtig viel Spaß gemacht. Das Motorrad war genial, vielen Dank ans Team. Ich freue mich sehr, auf einer Strecke, auf der ich noch nie war, so erfolgreich zu sein. Am Sonntagabend waren wir noch zusammen essen und haben gefeiert. Denn das hatten wir uns verdient.»

Die ARRC-Saison 2023 wird im August auf der MotoGP-Strecke in Mandalika (Indonesien) fortgesetzt.