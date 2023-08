NTC-Pilot Sessler will am Red Bull Ring P1 doppelt

Für den Northern Talent Cup wird die Reise an den Red Bull Ring in Österreich die vorletzte Chance auf Meisterschaftspunkte sein. Der Titelkampf spitzt sich im Cup von Dorna, ADAC und KTM immer mehr zu.

Der Northern Talent Cup macht am kommenden Wochenende (4. bis 6. August) Station in Österreich. Nachdem die Nachwuchspiloten im Juli eine Sommerpause genießen konnten, kehrt die Action an diesem Wochenende im Rahmen der IDM auf dem Red Bull Ring zurück. Dabei starten die NTC-Fahrer bereits zur vorletzten Runde der Saison 2023. Mit vier Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung biegt Rocco Caspar Sessler vom MCA Racing Team als Erster vor dem Schweizer Lenoxx Phommara auf die Zielgerade ein.

Der 14-jährige MCA Racing-Fahrer konnte in dieser Saison bereits drei Siege und vier zweite Plätze einfahren und führt die Gesamtwertung des Northern Talent Cup mit 176 Punkten an. «Ich freue mich auf den Red Bull Ring», so Sessler. «Ich finde die Strecke sehr gut und ich habe ein gutes Gefühl dort, weil ich schnelle und flüssige Kurse sehr mag.» Der MCA Racing-Fahrer will am Wochenende seine Führung in der Gesamtwertung ausbauen. «Hoffentlich kann ich dort meinen ersten Doppelsieg einfahren.» In der Sommerpause habe er viel trainiert und sich auch mental auf die noch kommenden Rennen vorbereitet. «Darum erwarte ich sehr viel von mir selbst. Ein weiteres Ziel wäre meine erste Pole-Position einzufahren», ergänzt Sessler.

Sein engster Verfolger ist der Schweizer Lenoxx Phommara (Team Phommara), der ebenso drei Siege feierte und dazu noch fünf Mal auf dem Podest stand und hat nur vier Punkte weniger auf seinem Konto und wird in Österreich alles daransetzen, wieder auf den Deutschen aufzuholen.

Auf Rang 3 der Gesamtwertung liegt indes Sesslers Teamkollege Julius Ahrenkiel- Frellsen aus Dänemark, der zuletzt vor der Sommerpause im tschechischen Most einen Doppelsieg erringen konnte und aktuell 155 Zähler auf seinem Konto hat. Martin Vincze (VM Racing Team) aus Ungarn und Filip Novotny (DG Corse) aus der tschechischen Republik folgen mit jeweils 144 und 104 Punkten auf den Gesamträngen 4 und 5.

Anakin Zelenak, der in der Sommerpause seinen 15. Geburtstag feierte und 2023 seine erste Saison im Northern Talent Cup bestreitet, liegt vor den letzten beiden Veranstaltungen mit 40 Punkten auf Position 12 der Gesamtwertung. «Ich habe die Pause gut genutzt indem ich mich erholen und meine Fitness verbessern konnte», berichtet der Pilot des JRP Academy Racing Teams. Zelenak erwartet, dass er auf dem Red Bull Ring wie schon zuvor in die Top-10 fahren kann. «Außerdem will ich natürlich dazulernen», fährt er fort. «Ich kenne die Strecke, da ich beim AJC als Gaststarter teilgenommen habe. Ich mag sie persönlich sehr, da sie flüssig ist und viele schnelle Kurven hat.»

Das sechste Rennwochenende des Northern Talent Cup beginnt am Freitag um 08:55 Uhr mit dem ersten Freien Training gefolgt vom zweiten Freien Training um 13:25 Uhr und einem dritten Freien Training um 16:10 Uhr. Am Samstag von 10:00 bis 10:30 fahren die NTC-Piloten ein erstes Qualifying und um 14:20 Uhr ihr erstes Rennen. Am Sonntag qualifizieren sich die Nachwuchsfahrer in einem zweiten Qualifying von 09:25 Uhr bis 09:55 erneut, bevor sie um 16:35 Uhr ins zweite Rennen starten. Beide Rennen werden im IDM-Stream übertragen.