Maurer, Grams und Hoff dominieren IRRC Superbike

Für Lukas Maurer (18) und Didier Grams gab es in Chimay je 45 Punkte

Lukas Maurer und Didier Grams holen sich bei der IRRC Superbike in Chimay je 45 Punkte, Patrick Hoff 36. Die Laufsiege gehen an den Gastfahrer Erno Kostamo und den Meisterschaftsführenden Maurer.

Zum vierten Mal in dieser Saison der International Road Racing Championship (IRRC) heißt der Polesetter in der Superbike-Klasse Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS). Der Kawasaki-Fahrer markierte auf dem 4,420 Kilometer langen Circuit de Chimay mit 1:37,375 Minuten die Bestzeit. Didier Grams als Zweiter hatte bereits 0,607 Sekunden Rückstand, der Finne Erno Kostamo lag über eine Sekunde zurück.

Hatte das Training am Samstag noch bei besten Bedingungen stattgefunden, mussten sich die Teilnehmer am Renntag mit geänderten Bedingungen zurechtfinden. Anstatt bei Sonnenschein mussten die 32 Piloten auf nassem Kurs ihren ersten Lauf absolvieren.

Nicht Maurer, sondern Kostamo (Team Motorsport Syntainics) übernahm nach dem Start umgehend das Kommando. Nach der fünften Runde verschärfte der BMW-Pilot nochmals sein Tempo und vergrößerte den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger von knapp über einer auf über acht Sekunden. Im Ziel waren es dann 7,567 Sekunden, weil er den letzten Umlauf etwas lockerer nahm.

Hinter dem Gastfahrer überquerte Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) als Zweiter die Ziellinie. Der fünffache IRRC-Superbike-Champion bewies einmal mehr, dass mit ihm jederzeit zu rechnen ist, wenn ihn die Technik nicht im Stich lässt. Selbst der Meisterschaftsführende Schweizer Maurer hatte im ersten Lauf nicht die geringste Chance gegen den Evergreen aus Deutschland.

Um die vierte Position entwickelte sich ein spannender Zweikampf zwischen den beiden deutschen BMW-Fahrern Patrick Hoff (Neumann Racing) und Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing Team), wobei Schwimmbeck von der zweiten bis zur vorletzten Runde vor seinem Landsmann lag. Am Ende hatte allerdings Hoff um 0,362 Sekunden das bessere Ende für sich.

Auch im zweiten Rennen hatte Kostamo zwei Umläufe die Nase vorne, dann setzte sich Grams an die Spitze, die er vier Runden verteidigen konnte. In der siebenten Runde und damit zum genau richtigen Zeitpunkt übernahm Maurer die erste Position. Gerade als die ersten fünf Fahrer die achte Runde in Angriff genommen hatten, wurde das Rennen aus Sicherheitsgründen gestoppt, weil es zu regnen begonnen hatte.

Maurer wurde vor Grams zum Sieger erklärt und die vollen Punkte vergeben. Hinter dem als Gastfahrer nicht punkteberechtigten Kostamo holte sich Hoff, dieses Mal vor dem Schweden Markus Karlsson (BMW) und Schwimmbeck, abermals den vierten Platz. In der Meisterschaft, die Maurer mit 185 Zählern anführt, hat er mit Grams die Plätze getauscht. Aber lediglich acht Punkte trennen die beiden Deutschen.

Nicht ganz nach Wunsch lief es für Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel). Im ersten Rennen noch Achter in der IRRC-internen Wertung, konnte sich der deutsche BMW-Fahrer im zweiten Heat gerade einmal zwei Punkte sichern. Nachdem er die erste Runde an der 30. und letzten Stelle beendet hatte, wurde sein Vorwärtsdrang durch den Abbruch jäh gestoppt.

In der Meisterschaft konnte sich Luca Gottardi (SYNTAINICS Racing by Penz13) – der Italiener ist ein Schützling des früheren deutschen TT-Piloten Rico Penzkofer – mit zwei soliden Rennen auf den fünften Platz verbessern. Er liegt allerdings nur einen Zähler vor Schwimmbeck, der sich in Belgien prächtig in Szene setzen wusste, und zwei Punkte vor Müller.

Der Österreicher Florian Astner durfte sich bei seinem Premierenjahr in der IRRC Superbike über zehn weitere Punkte freuen. Der Schweizer Olivier Lupberger (Team Moto Meile/ Lupberger), der das erste Rennen aufgeben musste, holte sich in Lauf 2 sechs Zähler. Während sich Dirk Walter (DWR99) einen Punkt gutschreiben ließ und Rene Grundei (ZSG - Racing) leer ausging, gab es für Paul Manx (van Eijs Technical Support) die ersten Top-15-Platzierungen in der IRRC.

IRRC Superbike, Chimay

Ergebnis Rennen 1

1. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, 9 Runden in 15:50,989 min. 2. Didier Grams (D), BMW, 7,567 sec zur. 3. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, +13,334 sec. 4. Patrick Hoff (D), BMW. 5. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 6. Markus Karlsson (S), BMW. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Davy Maes*. 9. Luca Gottardi (I), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. Ferner: 15. Florian Astner (A), BMW. 19. Paul Manx (D), Honda. 21. Dirk Walter (D), Kawasaki. 23. Christoph Kreller (D), BMW.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Ergebnis Rennen 2

1. Maurer, 7 Runden in 11:47,391. 2. Grams, 0,430 sec zur. 3. Kostamo, +8,347 sec. 4. Hoff. 5. Karlsson. 6. Schwimmbeck. 7. Bloemhard. 8. Maes*. 9. Gottardi. 10. Salvatore Sallustro (I)*, Yamaha. Ferner: 14. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 18. Astner. 19. Manx. 20. Müller. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 25. Walter. 26. Kreller.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 8 von 12 Rennen)

1. Maurer, 185 Punkte. 2. Grams, 132. 3. Hoff, 124. 4. Karlsson, 81. 5. Gottardi, 70. 6. Schwimmbeck, 69. 7. Müller, 68. 8. Joey den Besten † (NL), 64. 9. Bloemhard, 57. 10. Vincent Lonbois (B), 53. Ferner: 12. Florian Astner (A), 29. 15. Lupberger, 16. 17. Marcel Elsner (D), 12. 19. Dirk Walter (D), 7. 22. Manx, 6. 23. Reinhard Strack (D), 4. 26. Rene Grundei (D), 1.