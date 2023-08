Red Bull Ring: Highlight für Nachwuchs aus Österreich

MiniGP Austria Series und Austrian Junior Cup: Die beiden österreichischen Zweirad- Nachwuchsrennserien gastieren von 4. - 6. August am Red Bull Ring. Dichtes Programm für Racing-Fans.

Saisonhöhepunkt für den heimischen Motorrad-Nachwuchs am Red Bull Ring: Von 4. bis 6. August 2023 gehen im Rahmen der Internationalen Deutschen Meisterschaft IDM in der MiniGP Austria Series und im Austrian Junior Cup Zweirad-Talente aus ganz Europa im Murtal an den Start. Die Saison 2023 geht für beide österreichischen Nachwuchsserien am Spielberg in die entscheidende Phase, sowohl in der MiniGP Austria Series als auch im Austrian Junior Cup haben Talente aus Tirol gute Titel-Chancen.

MiniGPT Austria Series: Hochspannung in beiden Klassen

Die Ausgangslage in beiden Klassen der MiniGP Austria Series ist vor dem Spielberg-Wochenende hochspannend: Ethan Sparks (GBR) kommt nach zuletzt zwei Siegen am Wachauring als neuer Gesamtführender an den Red Bull Ring. Nur vier Punkte dahinter lauert der zweifache Saisonsieger Levi Flier (NLD). Als bester Österreicher im hochklassigen internationalen Fahrerfeld liegt der Wiener Lucas Wogowitsch aktuell auf Rang 10.

In der 190er-Klasse sind die Titelchancen für den Tiroler Tobias Kitzbichler vor dem Rennwochenende in der Steiermark intakt: Kitzbichler liegt aktuell neun Punkte hinter der Gesamtführenden Anina Urlaß (DEU), die drei der letzten vier Rennen für sich entscheiden konnte. «Die jungen Talente duellieren sich Runde für Runde auf absoluter Augenhöhe. Das ist sehenswertes Racing auf Minibikes», erklärt Rene Binna vom Veranstalter BG Sportpromotion.

Austrian Junior Cup: Vorentscheidung für Krabacher?

Nach Saisonstopps in Deutschland und Tschechien könnte im Austrian Junior Cup ausgerechnet beim Heimrennen am Red Bull Ring eine Titel-Vorentscheidung fallen: Aktuell führt der junge Tiroler Daniel Krabacher nach zuletzt drei Siegen in Serie (am Sachsenring, DEU und in Most, CZE) in der Gesamtwertung mit 44 Punkten Vorsprung vor Niklas Wannenmacher (NÖ). «Das Gefühl am Motorrad wird von Runde zu Runde besser. Ich hoffe, ich kann meine gute Form auch vor heimischem Publikum am Red Bull Ring auf den Asphalt bringen», so Krabacher.

Rot-weiß-rote Zweirad-Nachwuchsserien im Rahmen der IDM

Die beiden rot-weiß-roten Talentschmieden MiniGP Austria Series und Austrian Junior Cup starten im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft IDM am Spielberg, Racing-Fans erwartet daher ein dichtes Programm: Das Fahrerlager ist für alle Ticket-Inhaber geöffnet, am Sonntag steht außerdem ein Pitwalk inkl. Autogrammstunde der IDM-Fahrer am Programm.