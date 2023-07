Nach Beaubier-Desaster: BMW-Teamkollege triumphiert

Yamaha und BMW teilten sich beim sechsten Wochenende der MotoAmerica 2023 in Brainerd die Rennsiege. Während Ex-Moto2-WM-Fahrer Cameron Beaubier strauchelte, machte Jake Gagne (Yamaha) alles richtig.

Für BMW verlief das MotoAmerica-Rennwochenende auf dem Brainerd International Raceway nicht wie erhofft. Dabei verlief das Event zunächst in die Richtung des deutschen Herstellers: Cameron Beaubier und PJ Jacobsen sorgten für die ersten beiden Startplätze auf dem 4,023 km langen Kurs im US-Bundesstaat Minnesota. Doch der Samstag sollte besonders für den Titelanwärter Beaubier zum Albtraum werden.

Der erste Lauf der US-Superbikes musste in der Startrunde abgebrochen werden, weil Beaubier im Turn 2 die Yamaha von Jake Gagne touchierte und die Piste verließ, wobei er Westby-Racing-Fahrer Mathew Scholtz mitriss. Es kam zu einem kompletten Neustart, Beaubier konnte zwar seine Pole-Position für den Re-Start wieder beschlagnahmen, Scholz hatte weniger Glück, denn sein Wasserkühler war beschädigt worden, deshalb gab der Motor den Geist auf. Aber BMW-Pilot Beaubier stürzte in der Anfangsphase neuerlich und schied aus.

Der zweifache MotoAmerica-Champion Gagne fuhr mit seiner Yamaha R1 nach 16 Runden mit einem knappen Vorsprung von 0,195 Sekunden als Sieger über die Ziellinie. Hinter dem ehemaligen Superbike-WM-Fahrer kam BMW-Pilot PJ Jacobsen auf Platz 2, Dritter wurde Ducati-Pilot Josh Herrin, der damit in der Gesamtwertung auf Position 2 vorrückte.

Beaubier, der Anfang Juli noch zwei der drei Läufe in Laguna Seca für sich und BMW entscheiden konnte, fiel nach seinen Stürzen mit einer Gehirnerschütterung für das Rennen am Sonntag aus. Seine Chancen auf den sechsten Titelgewinn bei den US-Superbikes sind somit Geschichte.

In einem packenden Zweikampf über 18 Runden entschied sich der zweite Lauf in Brainerd. PJ Jacobsen, der Supersport-Vizeweltmeister von 2015, besiegt dabei Gagne auf der Ziellinie, womit er sich seinen ersten Superbike-Sieg in der MotoAmerica holte. Für BMW war es somit der sechste Triumph in 13 Läufen 2023. Hinter Jacobsen und Gagne kam Yamaha-Privatier Mathew Scholtz auf Platz 3. Josh Herrin schied mit technischen Problemen an seiner Ducati Panigale V4R aus.

Nach 13 von 20 Rennen führt Gagne die Meisterschaft mit 262 Punkten an. Josh Herrin liegt bereits 68 Zähler zurück, Beaubier auf Platz 3 kommt auf 183 Punkte. Das nächste Wochenende der MotoAmerica-Superbikes findet vom 16. bis 18 August in Pittsburgh statt.

Stand nach 13 von 20 Rennen:

1. Gagne, Yamaha, 262 Punkte

2. Herrin, Ducati, 194

3. Beaubier, BMW, 183

4. Jacobsen, BMW, 162

5. Escalante, Suzuki,147

6. Scholtz, Yamaha, 135

7. Alexander, BMW, 99

8. Gillim, Suzuki, 93

9. Petersen, Yamaha, 89

10. Yates, BMW, 73