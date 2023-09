IBPM Superbike Open 2023: Champion gekürt - endlich

Begleitet von Sommerwetter wurde die IBPM 2023 in Oschersleben beendet. Offen waren vor dem Final-Event noch vier von fünf Titeln. Das versprach actionreiche Rennen und jede Menge Spannung.

Vor der Austragung der Sprints der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft IBPM stand zunächst das letzte Rennen des German Endurance Cup an. 54 Teams nahmen die Herausforderung des 2-Stunden-Rennens an. Von Pole startete das Team Defense One, für das Danijel Peric mit einer 1:29.2 min die Bestzeit im Qualifying markiert hatte. Nach einem spannenden Rennen, in dem sich Defense One intensiv mit der Mannschaft von ERT duellierte, kam die #82 dann mit ca. neun Sekunden Vorsprung denkbar knapp als Sieger ins Ziel und gewann die Moto1000-Wertung. ERT krönte sich als bestes Team der Moto600, in der Endurance-Wertung mit den Ein-Motorrad-Teams fuhr das Team Helbig erneut einen Sieg ein. Titelträger der Saison 2023 wurden Defense One in der Moto1000. Die Frischebringer in der Moto600 und das Team Helbig in der Endurance-Klasse.

Superbike Open am Samstag

Am Samstag folgte dann der erste Showdown in der Klasse Superbike Open. Wir erinnern uns: In Schleiz war Rene Hennemann zum Meister erklärt worden, was sich nach seriöser Berechnung der Punktestände als Fehler herausstellte. Zwar lag er uneinholbar vor Danijel Peric, aber Alexander Steinhaus hatte sich dank sehr guter Resultate so weit nach oben gearbeitet, dass es eben nicht für den nächsten Hennemann-Titel reichte. Vier Punkte brauchte er noch, um den Sack zu zumachen.

Danijel Peric stellte in Oschersleben erwartungsgemäß seine BMW auf die Pole, neben sich Henne und Markus Witte. Steinhaus rangierte auf der fünften Startposition. Zu Beginn des Rennens kam es zu einiger Verwirrung. Dem Mann auf Startplatz 4, Robert Rininsland, platzte ein Kühlerschlauch und der Start musste unterbrochen werden. In falscher Interpretation der Situation sahen sich Peric und Hennemann genötigt, trotzdem loszufahren und wollten ursprünglich in die Boxengasse abfahren. Als beide Fahrer realisierten, dass kein anderer Fahrer mit ihnen unterwegs war, kamen sie dann erneut in die Startaufstellung gefahren.

Der Start konnte dann Dank zügiger Beseitigung der aus der Robert´schen GSX R entwichenen Flüssigkeit durch die professionelle Streckensicherung der Motorsportarena umgehend erfolgen. Hennemann übernahm die Führung, die ihm in Runde 3 von Peric abgenommen wurde. Direkt hinter ihm sein unmittelbarer Meisterschaftskonkurrent Steinhaus. Dem gelang es trotz massiver Anstrengung nicht, ihn ernsthaft anzugreifen. Im Gegenteil. In der letzten Kurve des Rennens schied er tragischerweise mit Sturz aus und Gastfahrer Lukas Franke kam als Dritter über den Zielstrich. Hennemann wäre damit durch gewesen, wenn da nicht die Vorgänge zu Beginn des Rennens noch im Raum gestanden hätten.

Die Rennleitung setzte das Ergebnis unter Vorbehalt und sah sich schließlich veranlasst, den beiden Akteuren Sportstrafen auszusprechen. 20 Sekunden Zeitstrafe und die Rückversetzung um fünf Startplätze in Rennen 2 für beide Fahrer hieß im Resultat dann Punkterang 3 für Peric und 6 für Hennemann. Mit den damit verbundenen 10 Punkten hatte Henne den Titel dann aber wirklich in der Tasche und durfte sich nach all den Turbulenzen endlich und zu Recht über den Titel freuen.

Superbike Open am Sonntag

Das Rennen 2 am Sonntag verlief weit weniger spektakulär. Gastfahrer Justus Weinke führte von der Pole kommend bis vier Runden vor Schluss, dann setzte sich Danijel Peric an die Spitze und fuhr den Sieg ein. Hennemann war nicht noch mal gestartet, für ihn gab es an dieser Stelle nichts mehr zu gewinnen und er wollte keinen Sturz mehr mit dem für das Finale ausgeliehenen Motorrad riskieren. Alex Steinhaus war nach der Reparatur seines Bikes wieder mit von der Partie und fuhr als Vierter bzw. Dritter der Punktwertung ins Ziel. Granatenmäßig unterwegs war Robert Rininsland, dessen Suzuki dieses Mal klaglos funktionierte. Er katapultierte sich vom Ende der Startaufstellung schon in Runde 2 auf den elften Rang und arbeitete sich kontinuierlich nach vorn bis auf Platz 3 bzw. 2 der Punktewertung.

«Das Team von MAXX Adrenalin gratuliert dem Sieger und den Platzierten der Superbike open und sagt Danke für eine tolle Saison», erklären die Verantwortlichen zum Schluss. «Resultate und Meisterschaftsstände sind auf dem Ergebnisserver zu finden.»

Die Top-10 der Meisterschaft nach Abzug der Streichergebnisse

1. 224 Punkte # 39 René Hennemann/GER

2. 196 Punkte # 20 Danijel Peric/CRO

3. 184 Punkte # 60 Alexander Steinhaus/GER

4. 164 Punkte #886 Geoffrey Possen/BEL

5. 149 Punkte # 29 Markus Witte/GER

6. 134 Punkte #509 Dennis Stankowski/GER

7. 110 Punkte # 87 Jannic Langer/GER

8. 103 Punkte #811 Ricardo Töpfer/GER

9. 97 Punkte # 77 Erik Thomsen/DEN

10. 87 Punkte # 86 Mario Damm/GER