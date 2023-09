Sieg und Rundenrekord von David Datzer in Dymokury 05.09.2023 - 20:16 Von Helmut Ohner

© McCook David Datzer

In Dymokury konnte David Datzer seine eindrucksvolle Serie bei Rennen in Tschechien fortsetzen. Der BMW-Pilot siegte nicht nur in der Kategorie über 600 ccm, er blieb als erster Fahrer auch unter der Ein-Minuten-Marke.