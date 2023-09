Vierkampf um Titel beim Northern Talent Cup-Finale

Letztes Saisonrennen der Nachwuchsserie in Hockenheim. Deutscher Rocco Caspar Sessler will den Northern Talent Cup 2023 gewinnen. Schweizer Tabellenführer Lenoxx Phommara hat 15 Punkte Vorsprung.

Erstmals kämpft ein Fahrer aus Deutschland beim Finale des Northern Talent Cup um den Titel: In den beiden letzten Rennen der Saison in Hockenheim (22. bis 24. September) im Rahmen der IDM will der Tabellenzweite Rocco Caspar Sessler seinen Rückstand von 15 Punkten auf Lenoxx Phommara (Team Phommara) aufholen und den Titelkampf noch zu seinen Gunsten drehen. Insgesamt vier Fahrer haben beim Finale noch Chancen auf den Titel.



Der 16-jährige Schweizer Phommara liegt nach bisher vier Siegen und sechs weitere Podestplätzen mit 213 Zählern an der Tabellenspitze. Aufgrund eines schwierigen ersten Rennens zuletzt auf dem Red Bull Ring in Österreich verlor Rocco Caspar Sessler etwas an Boden. Der Deutsche aus dem MCA Racing Team hatte die Meisterschaft zuvor angeführt, konnte aber nur zwei Punkte im ersten Lauf auf dem Red Bull Ring mitnehmen und liegt nun 15 Punkte hinter Phommara zurück. Doch mit drei Siegen und fünf zweiten Plätzen hat der 15-Jährige in dieser Saison sein Können bereits deutlich gezeigt und bleibt motiviert.



«Ich habe auf dem Hockenheimring schon viele schöne Erlebnisse gehabt und konnte dort auch schon viele Kilometer auf der Rennstrecke fahren, deshalb freue ich mich sehr mit dem MCA Racing Team an den Start zu gehen», so Sessler. Der deutsche Nachwuchspilot sieht seine Chancen realistisch, aber bestimmt: «Mit der Meisterschaft wird es knapp, aber ich werde alles geben um sie zu gewinnen.»



Sein Teamkollege Julius Ahrenkiel-Frellsen aus Dänemark liegt nicht nur Sessler, sondern auch Phommara dicht auf den Fersen. Mit ansteigender Formkurve im Verlauf der Saison gelang ihm bei der fünften Saisonrunde in Most nicht nur der erste, sondern direkt ein Doppelsieg. Nun liegt er nur fünf Punkte hinter Sessler auf Rang 3 und damit 20 Zähler hinter dem Meisterschaftsführenden in Schlagdistanz.



Etwas ferner ab liegt Martin Vincze (VM Racing Team) auf Position vier. Mit 167 Zählern auf seinem Konto hat der Ungar aber theoretisch noch immer eine Chance Phommara einzuholen, weiß aber selbst, dass 46 Punkte im starken Northern Talent Cup-Feld schwer gutzumachen sind. Filip Novotny (DG Corse) aus der Tschechischen Republik hat auf Position 5 liegend jedoch keine Chance mehr auf den Gesamtsieg.

Anakin Zelenak kann indes mit seiner ersten Saison im Northern Talent Cup bisher durchaus zufrieden sein. Der JRP Academy Racing Team-Fahrer erlebte einige Höhen und Tiefen, lernte viel dazu und hat vor dem Finale 46 Punkte auf seinem Konto, womit er auf Gesamtrang zwölf liegt. Der 15-Jährige wird jedoch nicht auf dem Hockenheimring am Start stehen, da er sich vor vier Wochen beim Training auf dem Fahrrad einen Schlüsselbeinbruch zuzog, der noch nicht wieder vollständig verheilt ist.

Das Finale beginnt am Freitag mit dem ersten Freien Training um 09:55 Uhr, gefolgt vom zweiten Freien Training um 13:35 Uhr und einer dritten Trainingssession um 16:50 Uhr. Am Samstag um 10:40 fahren die Northern Talent Cup-Piloten ihr erstes Qualifying, das über die Startaufstellung für das erste Rennen um 14:40 Uhr entscheidet. 09:50 Uhr am Sonntag startet dann das zweite halbstündige Qualifying, das wiederum die Aufstellung für den zweiten und finalen Lauf der Saison um 14:35 Uhr entscheidet. Beide Rennen werden live unter www.idm.de/live übertragen.