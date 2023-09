Avon stellt 2023 Produktion ein, Hoosier übernimmt

Reeves/Wilkes testeten in Chimay erstmals Reifen von Hoosier

Weil Avon nach 2023 die Reifenproduktion einstellt, wird künftig Hoosier die Seitenwagen-Szene beliefern. Anlässlich des Manx Grand Prix hatten einige Teams die Möglichkeit, die Reifen zu testen.

Es war ein ungewohnter Anblick, als beim Manx Grand Prix zwischen den Trainings und Rennen der Solo-Klassen Seitenwagen an die Startlinie rollten, um den über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course unter die Räder zu nehmen. Normalerweise sind die Dreiräder nur bei den Rennen zur Tourist Trophy Bestandteil des Programms.

Mit dem 17-fachen TT-Sieger Dave Molyneux mit Justin Sharp im Boot, dem TT-Rundenrekordhalter Ben Birchall mit Kevin Rousseau, dem sechsfachen Weltmeister Tim Reeves mit Mark Wilkes sowie den Lokalmatadoren Ryan und Callum Crowe wurde vier Teams die Möglichkeit eingeräumt, auf geschlossener Strecke Reifentests durchzuführen.

Bekanntlich stellt Avon Tyres nach über hundert Jahren am Jahresende die Produktion ein, was die Dreiradsportler dazu zwang, sich anderweitig umzusehen. Mit der amerikanischen Firma Hoosier Racing Tires wurde ein Hersteller gefunden, der Reifen für die Seitenwagen produziert und in Zukunft die Teilnehmerfelder mit Reifen beliefern wird.

Schon im Juli hatten die Briten Reeves/Wilkes in Chimay die Gelegenheit, Reifen von Hoosier einem ersten Härtetest zu unterziehen. Danach zeigte sich der derzeit erfolgreichste Seitenwagen-Fahrer durchaus zufrieden, wie er in einem Gespräch mit SPEEDWEEK.com anlässlich der Veranstaltung zur Seitenwagen-WM auf dem Red Bull Ring bestätigte.