NTC 2024: 14 Rennen bei IDM, MotoGP und WorldSBK

Der Northern Talent Cup-Kalender für 2024 steht. An sieben Wochenenden dürfen dich Nachwuchspiloten je zwei Rennen fahren. Fünf Mal sind sie Gast bei der IDM. Dazu noch Sachsenring-GP und Assen-WM.

In der kommenden Saison beginnt der Northern Talent Cup in einen neuen Abschnitt und heißt Honda als neuen Motorradhersteller und Pirelli als exklusiven Reifenlieferanten willkommen. Dazu steht nun der Kalender für die neue Saison fest, der sieben Events im Rahmen der MotoGP, Superbike-WM und IDM mit insgesamt 14 Rennen umfasst. Die Einschreibung für Fahrer und Teams ist noch bis zum 31. Dezember 2023 unter northerntalentcup.com möglich.

Bevor die Saison jedoch startet, haben die Nachwuchsfahrer am 6. und 7. April die Chance ihre neuen NSF250 R-Maschinen bei einem Test in der Motorsport Arena Oschersleben kennenzulernen. Die ersten beiden Rennen findet dann weniger als zwei Wochen später (19. – 21. April) im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft auf dem niederländischen TT Circuit in Assen statt.

Es folgen drei Runden mit jeweils zwei Rennen im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft; vom 3. bis 5. Mai auf dem Sachsenring, vom 31. Mai bis 2. Juni in der Motorsport Arena Oschersleben und vom 21. bis 23. Juni im tschechischen Most. Vom 5. bis 7. Juli steht das große Saisonhighlight an, bei dem die NTC-Piloten an der Seite der MotoGP-Stars auf den Sachsenring zurückkehren.

Vom 16. bis 18. August reisen die Nachwuchsfahrer des Northern Talent Cup dann wieder in den Norden, um auf dem TT Circuit Assen im Rahmen der IDM zur sechsten Runde anzutreten, bevor vom 30. August bis 1. September das große Saisonfinale zusammen mit der IDM auf dem Nürburgring stattfindet, der 2024 zum ersten Mal im NTC-Kalender steht.

Das Teilnehmerfeld des NTC in der kommenden Saison ist auf 26 Teilnehmer begrenzt und die Fahrer müssen zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 28. Februar 2010 geboren und vor der ersten Runde mindestens 14 Jahre alt sein. Bewerben können sich Piloten mit unterschiedlichem Rennhintergrund, Erfahrung im Straßenrennsport ist nicht erforderlich.

Termine Northern Talent Cup 2024

06.-07.04.2024 Test Motorsport Arena Oschersleben

19.-21.04.2024 Assen /NL (WorldSBK)

03.-05.05 2024 Sachsenring (IDM)

31.05.-02.06.2024 Motorsport Arena Oschersleben (IDM)

21.-23.06.2024 Most/CZ (IDM)

05.-07.07.2024 Sachsenring (MotoGP)

16.-18.08.2024 TT Circuit Assen/NL (IDM)

30.08.-01.09.2024 Nürburgring (IDM)



(Änderungen vorbehalten)